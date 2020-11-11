Yaşlı kadını darbedip, bileziklerini gasbeden şüpheli, komşusu çıktı (2)

TUTUKLANDI
Karabük'te, komşusu Hafize Atıcı'yı darbederek, kolundaki bilezikleri gasbettiği belirlenen ve gözaltına alınan komşusu Ramazan Yorulmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-11-11 17:02:39
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