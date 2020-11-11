Karabük “Bugün Fidan Yarın Nefes” dedi

Karabük’te, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve ülke genelinde 11.11.2020 günü saat 11.11'de, 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlik gerçekleşti.

Milli Ağaçlandırma Bayramı olarak kabul edilen tarihte ’’Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’’ sloganı ile gerçekleşen etkinlik Ödemiş Ağaçlandırma Sahası’nda yapıldı.

Etkinlik öncesi konuşma yapan Vali Fuat Gürel, her şehirde olduğu gibi Karabük’te de fidanları toprakla buluşturacaklarını belirterek, “Karabük’e bakıldığında yüz ölçümüne oranla en fazla orman bulunan şehir. Topraklarımızın yüzde 71’i ormanlarla kaplı. Özellikle Yenice’nin %87’sinin ormanlarla kaplı olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin sonbaharı bir başka güzel. Başka yerlerdeki vatandaşlarımızı buraya özellikle davet etmek istiyorum” dedi.

Yüzlerce fidanının buluşturulduğu etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Güler, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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