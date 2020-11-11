"Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesinde çarklar dönmeye başladı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün prestij projelerinden "Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" adlı SOGEP projesinde çalışmalar başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ve Şube Müdürü Adnan Cansız ile birlikte uygulaması 8 okulda ve farklı alanlarda devam eden, ilkokul öğretmenlerine yönelik hazırlanan öğretmen eğitimine katılmak ve projenin ilerleyişi ile atölye işbaşı eğitimleri hakkında bilgiler almak için Şehit Metin Arslan İlkokulu’nu ziyaret etti.

Bir süre Okul Müdürü İlyas Yıldız'dan okul ve proje kapsamında yapımı tamamlanan atölye hakkında bilgi alan Nevzat Akbaş, okulda kurulan Temel Beceri Atölyesi'nde incelemelerde bulundu ve işbaşı eğitimi alan öğretmenlerle sohbet etti. Akbaş yapmış olduğu değerlendirmede; projenin geldiği bu noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi A'dan Z'ye kadar ilimizin ihtiyaçları analiz edilerek ve her eğitim kademesindeki öğrencilerimizin ilgi ve hazır bulunuşlukları dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün ARGE Birimi tarafından yazılmış ve BAKKA tarafından kabul görmüş hem bütçesi ile hem de işlevselliği bakımından önemli bir projedir. Ben böylesi bir projeyi ortaya koyan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Projenin içinde bulunulduğu bu kısmında ilkokul öğrencileri için temel beceri atölyesinin ve başlangıç seviyesinde robotik kodlama düşünülmüş olduğunu belirten Akbaş, “Ortaokul ölçeğinde ileri seviye robotik kodlama, lise ve meslek liselerimiz ölçeğinde ise Mekatronik Programlama ve Yenilebilir Enerji atölyeleri kurgulanmıştır. Toplam kullanılabilir hibe miktarı 1 milyon 245 bin 544 Türk Lirası’dır.Günümüzde öğrencilerimizin çok yönlü olarak yetişmesi son derece önemlidir. Özellikle el becerilerinin küçük yaştan itibaren gelişmesi, onlara analitik düşünme, çok boyutlu görme ve kavrama, planlama ve kurgulama yetenekleri kazandıracaktır. Bunların da ötesinde üretmenin hazzını takacaklar ve kullandıkları malzemelerin değerini anlayacaklardır. İlgi ve istidatlarının farkına varacak ve kendilerini tanıyacak, özgüvenleri artacak, çok yönlü insan olmanın hazzını tadacak ve hayatları boyunca bunu bir avantaj olarak kullanacaklardır. Günümüz teknoloji ve bilişim dünyasında teknolojiyi sadece tüketen nesiller yerine bilinçli tüketen ve teknoloji üretebilen nesiller yetiştirmenin önemi COVID19 Pandemisi ile birlikte bir kez daha ortaya konulmuştur” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında atölyelerin kurulumunun tamamlanmış olduğu vurgulayan Akbaş, “Artık çarklarımız ileri hedefler için dönmeye başlamıştır. Bu atölyeler tüm öğretmen ve öğrencilerimize açıktır. Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek gönüllü olarak eğitimlere katılan öğretmenleri tebrik etti ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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