Safranbolu Belediyesi olası yangınlar için ek tedbirler alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu Belediyesi olası yangınlar için ek tedbirler alıyor

İHA

Safranbolu Belediyesi olası yangınlar için ek tedbirler alıyor

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası yangınlara anında müdahale edebilmek için kent genelince incelemelerde bulundu.
Tüm dünyada dar sokaklar nedeni ile yangına müdahalede gecikmeler yaşayan itfaiye erleri için Safranbolu Belediyesi tedbirlerini alıyor. Dünya Miras Kenti listesinde yer alan tarihi evleriyle bilinen Safranbolu’da, olası yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için İtfaiye ekipleri araçlarıyla ara sokakları dolaştı.
Korumanın başkenti Tarihi Çarşı bölgesinde incelemelere yoğunluk veren ekipler, dar sokakların tarihi dokusuna müdahale edilemediği için ambulans ve itfaiye araçlarının geçişinde sorun yaşanan bölgeler tespit edilerek notlar alındı.
İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Safranbolu genelinde olası yangına müdahaleyi engelleyici unsurları tespit etmek için çalışma başlatıldığı belirtilerek, “Bu bölgede dükkanların küçük olması nedeniyle esnaflarımız tezgahlarını kapı önlerine çıkarıyor ayrıca dar sokaklarda araç parkları yapıldığı zaman bizler yangına müdahalede zaman kaybedebiliriz. Koruma altında olan Tarihi Çarşı bölgesinde yol genişletilemediği için bu bölgelere nasıl müdahale edilebilir ve ne tür çözümler üretebiliriz diye incelemeler yaptık’’ denildi.
Meydana gelebilecek bir yangın esnasında İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin dar ve girilemeyen sokaklarda aralıklarla yaptıkları incelemeleri uygulamalı olarak gerçekleştirmenin daha faydalı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu bölgede geçtiğimiz günlerde itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği noktalara gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanabilecekleri yangın dolapları yerleştirdik. Bu bölgede bazı sokaklar ambulansın ve itfaiye araçlarının olay yerine intikalini geciktirebiliyor; bu tür risklere karşı ayrıca ahşabın yanma hızını da dikkate alarak ek önlemler almak için yerinde incelemelerde bulunuluyor. Bize emanet bu nadide şehrimizde bir ahşap pencerenin dahi yanıp yok olmasına içimiz el vermez; bu nedenle tam kapsamlı tedbirler almaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
YEREL HABERLER Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
Pişkin hırsız çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdi Karabük’te önce aracı çaldı, ardından kız arkadaşları ile gezintiye çıktı “Dur” ihtarına uymayan hırsız ve iki kadın polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Pişkin hırsız çalıntı araçla kız arkadaşlarını ...
Tamir için bırakılan otomobil çalındı
YEREL HABERLER Tamir için bırakılan otomobil çalındı
"Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesinde çarklar dönmeye başladı
YEREL HABERLER "Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" ...
Karabük “Bugün Fidan Yarın Nefes” dedi
YEREL HABERLER Karabük “Bugün Fidan Yarın Nefes” dedi
Kış turizmi öncesi Keltepe Kayak Merkezi’nde kurtarma eğitimi JAK’tan AFAD ekibine kurtarma eğitimi
YEREL HABERLER Kış turizmi öncesi Keltepe Kayak Merkezi’nde kurtarma ...
Yaşlı kadını darbedip, bileziklerini gasbeden şüpheli, komşusu çıktı (2)
YEREL HABERLER Yaşlı kadını darbedip, bileziklerini gasbeden ...
Yaşlı kadını döverek gasp eden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını döverek gasp eden zanlı tutuklandı
Safranbolu’da parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Safranbolu’da parklar yenileniyor
Safranbolu'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Safranbolu'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden ...
Yaşlı kadını döverek gasp eden zanlı adliyeye sevk edildi Karabük’te hırsızlık için girdiği evde yaşlı kadının boğazını sıkıp kolundaki iki bileziği alıp kaçan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Yaşlı kadını döverek gasp eden zanlı adliyeye sevk ...
Sudan Büyükelçisi Mustafa: "Her alanda Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Sudan Büyükelçisi Mustafa: "Her alanda Türkiye ile ...
Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan "Açık Hava Araç Müzesi"ne ziyaret
YEREL HABERLER Ünlü isimler Güven Kıraç ve Erkan Can'dan "Açık Hava ...
"Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi
YEREL HABERLER "Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele ...
BAKKA Genel Sekteri Altunsu'dan Gürel'e ziyaret
YEREL HABERLER BAKKA Genel Sekteri Altunsu'dan Gürel'e ziyaret
865 nüfuslu köydeki ikinci karantina sona erdi
YEREL HABERLER 865 nüfuslu köydeki ikinci karantina sona erdi
Karabük’te yurt ışıkları “ATA” için yandı
YEREL HABERLER Karabük’te yurt ışıkları “ATA” için yandı
Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı
Lider Çocuk Tarım Kampı başladı
YEREL HABERLER Lider Çocuk Tarım Kampı başladı
Safranbolu Kaymakamı Türköz'den ziyaretler
YEREL HABERLER Safranbolu Kaymakamı Türköz'den ziyaretler
Caddede sigara yasağına uymayan kişiye ceza 
YEREL HABERLER Caddede sigara yasağına uymayan kişiye ceza 
Ünal ve Güneş’ten 50 adet motorlu hasta karyolası müjdesi
YEREL HABERLER Ünal ve Güneş’ten 50 adet motorlu hasta karyolası ...
Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, kurtuldu- Yeniden
YEREL HABERLER Evine giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X