Safranbolu Belediyesi olası yangınlar için ek tedbirler alıyor

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası yangınlara anında müdahale edebilmek için kent genelince incelemelerde bulundu.

Tüm dünyada dar sokaklar nedeni ile yangına müdahalede gecikmeler yaşayan itfaiye erleri için Safranbolu Belediyesi tedbirlerini alıyor. Dünya Miras Kenti listesinde yer alan tarihi evleriyle bilinen Safranbolu’da, olası yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için İtfaiye ekipleri araçlarıyla ara sokakları dolaştı.

Korumanın başkenti Tarihi Çarşı bölgesinde incelemelere yoğunluk veren ekipler, dar sokakların tarihi dokusuna müdahale edilemediği için ambulans ve itfaiye araçlarının geçişinde sorun yaşanan bölgeler tespit edilerek notlar alındı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Safranbolu genelinde olası yangına müdahaleyi engelleyici unsurları tespit etmek için çalışma başlatıldığı belirtilerek, “Bu bölgede dükkanların küçük olması nedeniyle esnaflarımız tezgahlarını kapı önlerine çıkarıyor ayrıca dar sokaklarda araç parkları yapıldığı zaman bizler yangına müdahalede zaman kaybedebiliriz. Koruma altında olan Tarihi Çarşı bölgesinde yol genişletilemediği için bu bölgelere nasıl müdahale edilebilir ve ne tür çözümler üretebiliriz diye incelemeler yaptık’’ denildi.

Meydana gelebilecek bir yangın esnasında İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin dar ve girilemeyen sokaklarda aralıklarla yaptıkları incelemeleri uygulamalı olarak gerçekleştirmenin daha faydalı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu bölgede geçtiğimiz günlerde itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği noktalara gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanabilecekleri yangın dolapları yerleştirdik. Bu bölgede bazı sokaklar ambulansın ve itfaiye araçlarının olay yerine intikalini geciktirebiliyor; bu tür risklere karşı ayrıca ahşabın yanma hızını da dikkate alarak ek önlemler almak için yerinde incelemelerde bulunuluyor. Bize emanet bu nadide şehrimizde bir ahşap pencerenin dahi yanıp yok olmasına içimiz el vermez; bu nedenle tam kapsamlı tedbirler almaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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