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Afrika'lı çocukların su sevinci Afrika ülkelerinde açtığı su kuyularıyla Afrika'ya "can suyu" oluyor Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez: "Sahip olduğumuz su nimetini şükrünü, o nimete sahip olmayanlara da ulaştırmakla yapacağımıza inanıyorum"

İHA

Afrika'lı çocukların su sevinci Afrika ülkelerinde açtığı su kuyularıyla Afrika'ya "can suyu" oluyor Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez: "Sahip olduğumuz su nimetini şükrünü, o nimete sahip olmayanlara da ulaştırmakla yapacağımıza inanıyorum"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, vatandaşların bağışlarıyla Afrika ülkelerinde 100'ün üzerinde su kuyusu açarak Afrika'ya "can suyu" oldu.
Karabük'te çocuk yaşlarda başladığı yardımlaşma çalışmalarına Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneğini büyüten Zehra Söylemez, Çad, Somali, Arakan, Etiyopya, Kenya, Uganda ve Bangladeş olmak üzere 7 ayrı ülkede 100'ün üzerinde su kuyusu açtı.
Karabük'te yaptığı yardımların yanı sıra Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın adına, şehitlik maaşının yüzde 10'unun bağışlanmasını vasiyet ettiği hayırsever olarak da tanınan Söylemez, Karabüklü 70 şehidin adına da Afrika'da su kuyusu açacak.
Afrika ülkelerine gıda ve sağlık yardımları da götüren Söylemez, daha önce Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için 50 konut yardımında bulundu. Zehra Söylemez'in girişimleriyle Etiyopya'nın Afar bölgesine yapılan "Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesi"nin bahçesine Afrin Şehidi Ömer Bilal Akpınar adını taşıyan mescid yapıldı.

Afrika'ya can suyu oldu
Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılı içerisinde Afrika'da 40'ın üzerinde su kuyusu açtığını söyledi.
Çevresine olan duyarlılık ve sosyal hayatın içerisinde olmasından dolayı Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneğini kurduğunu ifade eden Söylemez, "Temelleri iyi niyetle atıldığı için her geçen gün daha güzel hizmetlere imza atıyoruz. Bunlar halkımızın destekleriyle oluyor hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
"Bu yıl 40'ın üzerinde kuyu açtık, 100 ün üzerinde kuyu oldu" diyen Söylemez, "1.5 ay sonra tekrar Afrika'ya gideceğim. 45. su kuyusu bağışımızı aldık. Neden Afrika, neden su kuyusu? Bizi derinden yaralayan şey, Afrika'da 7 bin çocuğun susuzluktan ölmesi. Dünya coğrafyasının her tarafında savaşlar ve her türlü afetler nedeniyle zor şartlarda yaşayan insanlar çok. Suriye'de, Arakan'da çok bölgelere yardım gönderdik. Allah'ın inayetiyle inşallah en önemli hayat kaynağı olduğundan ve Afrika'da su problemi olmasından dolayı su kuyularına ağırlık verdik. Halkımızın çok büyük teveccühü var. Bizler su medeniyetin yola çıkarak çok şükür susuzlukla ilgili problemimiz yok. Allah'ın izniyle orada susuzluk problemi çeken kardeşlerimizi de suya kavuşturmak için, sahip olduğumuz su nimetini şükrünü, o nimete sahip olmayanlara da ulaştırmakla vereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Tanzanya ve Uganda'da su kuyusu açacak
Afrika'dan yaklaşık bir ay önce geldiğini ve tekrar gideceğini vurgulayan Söylemez, şunları kaydetti.
"1.5 ay kaldım, bu zaman zarfında bir tane bile vak'aya rastlamadık. Bu çok güzel ve sevindirici bir şey. Susuzluğun olduğu yerde bir de bu hastalığa yayılırsa büyük üzüntülere yol açardı. Bütün dünyaya imtihan olan bu virüsten bir an önce inşallah kurtuluruz."
Ülkelere göre su kuyusu açma maliyetlerinin değiştiğini anlatan Söylemez, "Bazı Afrika ülkelerinin şartları çok çetin. Malzemelerin hepsi dışarıdan geldiği için maliyet konusu değişiyor. Şuanda Tanzanya ve Uganda'da açacağım inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

"Bize mescid yap"
Su kuyusunun yanında bazı bölgelere gıda yardımlarında da bulunduklarını anlatan Zehra Söylemez, şu ifadeleri kullandı:
"Çok açlık var. Aç yatıp aç kalkıyor çocuklar. Gittiğimiz su kuyuları açtığımız yerlerde gıda yardımı yapıyoruz. Bir köye gittik adının 'Ölüm Köyü' olduğunu öğrendim ve nedenini sordum. Burada 19 yıl önce çok büyük ölümler olmuş o yüzden köyün adını 'Ölüm Köyü' koymuşlar. Artık ölüm olmasın diye bizlerde buradan gereken imkanlarımızla gıda ve sağlık yardımları yapıyoruz. Müslüman bölgelerde mescid talepleri çok. Çöl sıcağındasınız her yer kum, insanlar açıkta namaz kılıyorlar. Kızgın kumların üzerinde secde yaptıklarında gerçekten kum tanecikleri alnına yapışıyor. Bu yüzden ben gıda noktasında ağırlık verdiğimde 'Sen bize mescid yap' dediklerinde neden diye sordum. 'Senin getirdiğin gıda zaten bitecek ama biz namazımızı her zaman kılacağımı bize mescit yap' dediler."
Zehra Söylemez'in Afrika'da açtığı su kuyularından suyun çıkmasıyla Afrikalı çocuklar büyük sevinç yaşarken, çocukların sevinçleri kameralara yansıdı.

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