KBÜ ve İŞKUR arasında protokol imzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında "İŞKUR kampüs hizmetlerinin sunulmasına" ile "iş kulübü" hizmetlerinin sunumuna ilişkin iş birliği protokolleri imzalandı.

Protokoller KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve İŞKUR İl Müdürü Vekili Mustafa Çalış tarafından imza altına alındı.

İŞKUR kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü ile İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere iş gücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat ve görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmak hedefleniyor.

İŞKUR iş kulübü hizmetlerinin sunumuna ilişkin iş birliği protokolü ise ilk kez iş hayatına atılacaklar, işini değiştirmek isteyenler ve dezavantajlı grupların yeni bir iş bulmalarını kolaylaştırmayı, bu anlamda başvuruda bulunan odak grupların bilgilerini arttırmayı ve özgüvenlerini yükseltmeyi, onlara motivasyon desteği sağlamayı amaçlıyor.

Covid19 pandemisi nedeniyle İŞKUR tarafından yapılacak bu faaliyetler online olarak gerçekleştirilecek.

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