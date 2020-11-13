Belediye etkinliklerine vatandaş katkısı

Safranbolu Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri bu hafta, Emek Mahallesi Paşapınarı Siteler Camisi’nde bir hayırsever vatandaşın ücretini karşıladığı simitleri vatandaşlara ikram etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin öncülüğünde her hafta cuma günü farklı cami önünde vatandaşlara simit ikramı ve maske dağıtımı yapılıyor. Bu hafta belediyenin hazırladığı ve hizmetlerinin yer aldığı Altın Safran gazetesi de vatandaşlara takdim edildi.

Safranbolu Belediyesinin yaptığı etkinliklere vatandaşlar kendilerini de dahil edebildikleri ve katkı sağlayabildikleri için sergilenen sosyal belediyecilik ayrıca takdir ediliyor. Bu kapsamda kısa bir zaman önce vefat eden babası için hayır yapmak isteyen bir vatandaşın aldığı simitler ekipler tarafından cami cemaatine ikram edildi.

Geliştirilen projelerde vatandaşların katılımcı olarak ya da katkı sağlayarak aramızda olmalarından memnuniyet duyuyoruz ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Elif Köse, “Bizler Safranbolu Belediyesi olarak daima vatandaşlarımızla ortak hareket ederek onların yararına etkinlikler düzenlemeye öncelik gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın dahil olduğu her türlü etkinlik bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda bugünkü etkinliğimiz geçen ay babası vefat eden hayırsever vatandaşımızın aldığı simitler, babasının hayrına cami cemaatine ikram edildi. Bu duygu ve düşüncelerle, geçen ay babasını ebediyete uğurlayan hayırsever vatandaşımıza başsağlığı, merhum babasına da Allah’ tan rahmet diliyorum’’ dedi.

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