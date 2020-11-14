2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - 1922 Konyaspor: 5

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor’a 50 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Reşat Onur Coşkun xx, Uğur Erdoğan xx, Mustafa Burak Dilitatlı xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda xx, Sezer x, Tuğrul x (Ahmet Yusuf dk. 20 x), Cihan x, Toykan x, Emre Eser x (Ahmet Enes dk. 70 x), Doğukan Toksöz x (Yasin dk. 62 x), Ömer Yılmaz x, Melih x, Ömer Yaylacı x
1922 Konyaspor : Mücahit xx, Seydi xx, Adem Eren xx, Doğan Can xxx (Kemal dk. 84 ?), İsmail Güven xx (İsmail Ekdi dk. 85 ?), Savaş xx, Görkem xx (Maksut dk. 85 x), Ahmet xx, Ege xxx (Mehmet Ali dk. 84 x), Celal xx, Can xx (Ekrem dk. 65 xx)
Goller: Ege (dk. 4, 45+2, 80), Doğan Can (dk. 61), İsmail (dk. 78) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Toykan, Melih, Cihan (Karabükspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.