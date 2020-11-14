2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - 1922 Konyaspor: 5

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - 1922 Konyaspor: 5

İHA

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - 1922 Konyaspor: 5

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor’a 50 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Reşat Onur Coşkun xx, Uğur Erdoğan xx, Mustafa Burak Dilitatlı xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda xx, Sezer x, Tuğrul x (Ahmet Yusuf dk. 20 x), Cihan x, Toykan x, Emre Eser x (Ahmet Enes dk. 70 x), Doğukan Toksöz x (Yasin dk. 62 x), Ömer Yılmaz x, Melih x, Ömer Yaylacı x
1922 Konyaspor : Mücahit xx, Seydi xx, Adem Eren xx, Doğan Can xxx (Kemal dk. 84 ?), İsmail Güven xx (İsmail Ekdi dk. 85 ?), Savaş xx, Görkem xx (Maksut dk. 85 x), Ahmet xx, Ege xxx (Mehmet Ali dk. 84 x), Celal xx, Can xx (Ekrem dk. 65 xx)
Goller: Ege (dk. 4, 45+2, 80), Doğan Can (dk. 61), İsmail (dk. 78) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Toykan, Melih, Cihan (Karabükspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Berber, 'pazar günü çalışamazlar' kararını iptal ettirdi
YEREL HABERLER Berber, 'pazar günü çalışamazlar' kararını iptal ...
MHP İl Başkan Adayı Akbulut’tan adaylık açıklaması
YEREL HABERLER MHP İl Başkan Adayı Akbulut’tan adaylık açıklaması
Pazar günü iş yerini çalıştırdığı için yediği cezayı mahkeme iptal etti Mahkeme pazar günleri çalışabilir dedi, bin 550 TL’lik cezayı kaldırdı
YEREL HABERLER Pazar günü iş yerini çalıştırdığı için yediği cezayı ...
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi devam ediyor
YEREL HABERLER "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi devam ediyor
Karabük'te uyuşturucu operasyonu Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük'te uyuşturucu operasyonu Operasyonda ...
Esnaf ile karganın dostluğu görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Esnaf ile karganın dostluğu görenleri şaşırtıyor
Vali Gürel minik öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Gürel minik öğrencilerle buluştu
Vali Gürel'in eşinden öğrencilere tablet
YEREL HABERLER Vali Gürel'in eşinden öğrencilere tablet
Vali Gürel'dem Kız İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gürel'dem Kız İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti
Vali halk pazarında korona virüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Vali halk pazarında korona virüs denetimi yaptı
Belediye etkinliklerine vatandaş katkısı
YEREL HABERLER Belediye etkinliklerine vatandaş katkısı
Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 tasarruf sağladı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi Ahşap Atölyesi yüzde 60 ...
İlkokul öğrencilerinden Ayda bebek için duygulandıran mektup
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden Ayda bebek için duygulandıran ...
Safranbolu Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği ...
Başkan Vergili’den işçiye 40 yevmiye ikramiye jesti
YEREL HABERLER Başkan Vergili’den işçiye 40 yevmiye ikramiye jesti
Safranbolu’da Kanalizasyon Müdürlüğü’nden arızalara anında müdahale
YEREL HABERLER Safranbolu’da Kanalizasyon Müdürlüğü’nden arızalara ...
Plastik yok olmuyor, yeniden kazanılıyor “Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı” projesinin açılış toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Plastik yok olmuyor, yeniden kazanılıyor “Plastik ...
Karabük'te kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak tütün operasyonu
KBÜ ve İŞKUR arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER KBÜ ve İŞKUR arasında protokol imzalandı
Afrika'lı çocukların su sevinci Afrika ülkelerinde açtığı su kuyularıyla Afrika'ya "can suyu" oluyor Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez: "Sahip olduğumuz su nimetini şükrünü, o nimete sahip olmayanlara da ulaştırmakla yapacağımıza inanıyorum"
YEREL HABERLER Afrika'lı çocukların su sevinci Afrika ülkelerinde ...
Safranbolu Belediyesi olası yangınlar için ek tedbirler alıyor
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi olası yangınlar için ek ...
Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
YEREL HABERLER Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X