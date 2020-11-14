Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, 22 Kasım Pazar günü yapılacak olan il kongresinde aday olduğunu açıkladı.

MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, parti binasında gazetecilerle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Başkan Kar, Karabük İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinin 22 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00’da Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda yapılacağını duyurdu.

İlçe kongrelerinin tamamlandığını belirten Kar, “Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin ‘İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik’ düsturu ile 2023 vizyonuna hazırlanacağız. 2023 genel seçimlerinde en az iki milletvekilliği, dördüncü kez il belediye başkanlığı ve tüm ilçelerde belediye başkanlıklarını kazanmayı hedefine koymuş, bunun için gerekli tüm hazırlıkları başlatmaya azimli, kararlı bir yönetim ve teşkilat oluşturma çabamız sonunda ilçe kongrelerimizi tamamladık. Yeni ilçe başkanlıkları ve yönetim kurullarını oluşturduk. Yeni seçilen ilçe başkanlarımıza görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Aynı amaç ve kararlılıkla hedeflere ulaşmak amacıyla MHP Karabük İl Başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıklayan Kar, “Genel Başkanım Dr. Devlet Bahçeli’nin takdir ve müsaadeleri ile ilimizde bulunan başta Belediye Başkanımız Rafet Vergili, diğer il belediye başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımla ve partimizin çok kıymetli delegasyonu ve üyeleri ile yapmış olduğum istişareler neticesinde 22.11.2020 tarihinde yapılacak olan il kongremizde Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanlığına aday olmaya karar verdim” ifadelerine yer verdi.

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