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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenice ormanlarının yaban hayatını müzede keşfediyorlar

İHA

Yenice ormanlarının yaban hayatını müzede keşfediyorlar

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran Karabük'ün Yenice ilçesinde yapılan "Doğa ve Hayvan Müzesi"ne yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen, Tarım ve Orman Bakanlığının korumasında bulunan kendine has bir mikro klimaya sahip olan Yenice ormanlarında doğal şekilde telef olan kuş ve yaban hayvanları tahnit yöntemi ile doldurularak müzede sergileniyor. Ihlamur Teras’ın ardından Şeker Kanyonu'nda yer alan mesire alanında 20 gün önce BAKKA desteği ile hizmete giren müzede yaban hayatının yanı sıra genetik özelliklerinin devamlılığının sağlanması ve eğitim amaçlı çalışmalar için kurutulan bitki ve ağaç türlerini doğa severler yakından inceleme şansı buluyor.
Çevreleri iki ila yedi metre, boyları ise 18 ila 30 metre arasında değişen Istıranca meşesi, Türk fındığı, porsuk, Kafkas ıhlamuru, dağ karaağacı ve akçaağaçlarıyla açık hava müzesi konumunda olan Yenice ormanları, Kavaklı, Şimşirdere, Çitdere, Kızılkaya, Karakaya ve Göktepe bölgelerinde yürüyüş ve bisiklet parkurları ile doğa severlerin vazgeçilmez rotalarından biri. Şeker Kanyonu'na gelen yerli ve yabancı turistler bir taraftan doğa yürüyüşleri ve kanyonun derinliğinde kamp ortamının tadını çıkarırken, bir taraftan da müzeye gelerek içlerinde nesli tükenmeye yüz tutmuş türlerin de bulunduğu yaban hayatını yakından tanıyor.
Müze işletmecilerinden Hayrettin karayel, Yenice ormanlarının Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından ve dünyanın korunması gerekli 100 sıcak bölgeden birisi olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin fazla olduğunu söyledi. Karayel, müzenin içerisindeki hayvanların Milli Parklar’dan alındığını ve tamamen kendi doğallığında telef olmuş yaban hayvanlar olduğunu kaydederek, “İlçe genelinde çok fazla hayvan çeşitliliği var. Kaymakamlık ve BAKKA desteği ile yapılan proje ile bölgede yaşayan hayvanları yerli ve yabancı turist misafirlerimiz için sergiliyoruz. Bunun yanı sıra burada yürüyüş ve bisiklet parkuru, kamp, mesire ve restoran alanlarının olması ilgiyi de çok arttırıyor. Hafta sonu özellikle yoğun ilgi var. Bu hafta Rus grubumuz vardı. Yenice ormanları dünyaca biliniyor ve buradaki yürüyüş parkurları da bu bakımdan yoğunluk oluyor” dedi.
Karayel, müzenin 20 gün önce hizmete girdiğini ve hafta sonları binin üzerinde ziyaretçinin bölgeye geldiğini kaydederek, Yenice ormanlarına renk değişimini görmek isteyen doğa severleri beklediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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