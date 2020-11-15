Ahmetusta Geçidi’nde rengarenk ağaçlar hayran bırakıyor

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KarabükBartın karayolu Ahmetusta Geçidi’nde sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, drone ile havadan görüntülendi.

KarabükBatın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde ormanlar sonbaharda yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına büründü. Yaşanan renk cümbüşü sürücülere seyir zevki yaşatıyor. Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

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