Kamyondaki odunlar karayoluna düştü, iki araçta maddi hasar oluştu Seyir halindeki kamyonun çadırı yırtıldı, odunlar karayolunu kapattı

KarabükKastamonu karayolunda bir kamyondan düşen odunlara çarpan iki otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, KarabükKastamonu karayolu Navsaklar köyü mevkiinde meydana geldi. Erkan Yirmibeş idaresindeki 45 L 2094 plakalı kamyonun dorsesindeki örtülü çadırın yırtılması sonucu odunlar karayoluna savruldu. Bu sırada kamyonun arkasından gelmekte olan iki otomobil düşen odunlara çarptı. Şans eseri kazada yaralanma söz konusu olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika boyunca kapanan yol odunların kaldırılması ile araçların geçişleri kontrollü bir şekilde sağlandı.

Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlatırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Maddi zararın oluştuğu otomobildeki yolcu kamyonun arkasından geldiklerini ve düşen odunların üzerinden geçtiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.