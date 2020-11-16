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Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi 

DHA

Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi 


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasından yola düşen odun parçaları nedeniyle 2 araç hasar gördü. 
Olay, akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Kastamonu istikametine giden Erkan Y. yönetimindeki 45 L 2094 plakalı kamyonun kasasında bulunan odun parçaları yola düştü. Odun parçalarının yola düştüğünü fark eden Erkan Y. kamyonu yol kenarında durdurdu. Arkadan gelen 2 otomobil yola düşen odun parçalarına çarptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol çevredekilerin de yardımıyla yola savrulan odun parçalarının kenara alınmasının ardından açıldı. 2 otomobil hasar görürken, tutanak tutuldu. Yol kenarındaki odunlar iş makinesiyle kaldırıldı.
Odunlara çarpan otomobilde bulunan kişi, "Yokuş aşağı geliyorduk. Ağaçların üstünden geçe geçe durduk. Araba bu halde. Yol tamamen ağaçla doluydu. Kenarlara çektiler ağaçları. Allah korudu." dedi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2020-11-16 00:01:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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