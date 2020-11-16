Karabük'te yoldan çıkan kamyonet İl Jandarma nizamiye girişine uçtu

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Karabük'te, yoldan çıkan kamyonet takla atarak İl Jandarma Komutanlığı'nın nizamiye girişine uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te Kastamonu istikametine giden M.A.P. (22) yönetimindeki 78 AV 548 plakalı Mitsubishi marka kamyonet 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'ndan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak takla atarak İl Jandarma Komutanlığı'nın nizamiye girişine uçtu. Ters dönen otomobildeki sürücüye ilk müdahalesi nizamiyede görevli nöbetçi askerler tarafından yapıldıktan sonra durum polis ve 112 ekiplerine bildirildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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