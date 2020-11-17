Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

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Karabük Valiliği, kent için 75 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Fırtınanın 20 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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