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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBÜ ve HAVELSAN arasında iş birliği protokolü

İHA

KBÜ ve HAVELSAN arasında iş birliği protokolü

HAVELSAN ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Ortak Eğitim Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.
HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın imza altına aldığı protokol ile Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden 3. ve 4. sınıf öğrencileri, belirlenen kontenjan dahilinde Ortak Eğitim Programına katılacak.
Protokol imza töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile HAVELSAN Genel Sekreteri Baykal Yaylı ve İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek hazır bulundu.
HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Karabük Üniversitesinin Times Higher Education tarafından yayınlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk binde yer aldığını belirtti. Nacar, “Akademisyenler ve öğrencilerle ortak işler geliştirmemiz bizim açımızdan önemli. Üniversitelerimizle savunma sanayinin çeşitli alanlarında iş birlikleri yapmak istiyoruz. Özellikle bu iş birliğini ileri teknoloji alanlarında geliştirmek istiyoruz” dedi.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise, “Yeni bir üniversite olmamıza rağmen, HAVELSAN’ın bizlere gösterdiği bu teveccüh gerçekten onur verici. Hem eğitim hem staj hem de diğer birçok iş birliği açısından birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. İş birliği için HAVELSAN’a ve Genel Müdür Nacar’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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