Koruması pozitif çıkan Vali Gürel, kendisini izole etti

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Karabük Valisi Fuat Gürel, korumasının Coivd19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini izolasyona aldı.

Korona virüs denetimlerini aralıksız sürdüren Karabük Valisi Fuat Gürel’in korumasının Covid19 test sonucu pozitif çıktı. Vali Gürel’in, korona virüs kuralları gereği, temaslı olduğu için kendisini izolasyona aldığını ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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