Karabük'te vakaların görüldüğü köyde karantina kararı

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Karabük merkez ilçeye bağlı Sipahiler köyünde birden fazla pozitifli vaka görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.



Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sipahiler köyünde birden fazla Covid19 pozitif vakanın bulunduğu ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada Covid19 salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda 20 Kasım 2020 saat 18.00'dan 4 Aralık 2020 tarihi saat 18.00'a kadar 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

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