Karabük’te adaylar saniyeler kala sınava yetişti

Karabük’te Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumuna giren adaylardan geç kalanlar sınava yetişebilmek için zamanla yarıştı.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, korona virüs tedbirleri kapsamında saat 10.15'te başladı. Sınav merkezine gelen adaylar okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldıktan sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Korona virüs nedeniyle risk grubunda olan 60’dan fazla aday ise ambulanslarla sınav yerlerine götürüldü. Son 3 yıldır olduğu gibi adaylar salonlara saat 10.00'a kadar alındı. Ancak bu kuralın bilinmesine rağmen bazı adaylar şansını son dakikaya bıraktı. Koşa koşa sınav merkezine gelen adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala içeriye girdi.

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