Türkiye'nin 53. kayak merkezi beyaza büründü

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Karabük'te turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi yağan karla beyaza büründü.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte 2000 rakımlı kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu yıl tam olarak faaliyete girmesi planlanan kayak merkezine vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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