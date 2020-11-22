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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti’ye yüklendi MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz : "ABD’deki seçimlere bel bağlayıp, hayal dünyasına daldılar" "Türkiye’yi zaafa uğratanların siyasi ahlakını sorgulamak gerekir" "ABD’deki seçimlere bel bağlayıp, hayal dünyasına daldılar" "Bunlardan olsa olsa ihanetin çakalı olur"

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti’ye yüklendi MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz : "ABD’deki seçimlere bel bağlayıp, hayal dünyasına daldılar" "Türkiye’yi zaafa uğratanların siyasi ahlakını sorgulamak gerekir" "ABD’deki seçimlere bel bağlayıp, hayal dünyasına daldılar" "Bunlardan olsa olsa ihanetin çakalı olur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabük İl Başkanlığı 13. Olağan İl Kongresinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP ve İYİ Parti'nin ABD'deki seçimlere bel bağlayıp hayal dünyasına daldıklarını söyledi.
Karabük Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye’nin dünyanın en zor coğrafyasında bulunduğunu ve MHP’nin kuruluşundan itibaren buna göre siyaset yaptığını kaydetti.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Türk milletinin sokakta doğal bir sonuç olarak kurduğu Cumhur İttifakı'nın asla basit bir seçim birlikteliği olmadığını belirten Durmaz, “7 Ağustos Yenikapı ruhu ile perçinlenen bu birliktelik, özünde vatan ve millet sevgisini barındırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için sorumluluk üstlendik, milli bekamız için hesapsız, çıkarsız, pazarlıksız bir ittifak kurduk. Cumhur İttifakı Türk milletinin tercihidir” dedi.

“Türkiye’yi zaafa uğratanların siyasi ahlakını sorgulamak gerekir”
Türkiye’nin sınır içinde ve sınır dışında birçok sorunla baş etmeye çalıştığını ifade eden Durmaz, “Yurt içinde ve dışında, terör örgütleriyle mücadele edip, sınırlarını, milli güvenliğini korumaya çalışan, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de egemenlik haklarını savunan, diğer yandan, ekonomik kuşatmayı yarmaya, yetmezmiş gibi, korona virüsüyle baş etmeye çabalayan bir Türkiye söz konusudur. Böyle bir durumda, milli konularda siyasi hesap yapanların, iktidarı yıpratayım derken Türkiye’yi zaafa uğratanların siyasi ahlakını sorgulamak gerekir” diye konuştu.
“Bu konuda özellikle CHP, İP ve yancıları sınıfta kalmıştır” diyen Durmaz, “Millette değil zillette birleşenler ve onların sözde STK yancıları, milli konularda bile birlik olmaktan kaçmış, her olayı siyasileştirerek ayrışmayı körüklemişlerdir. Ülkemizi, yabancı ajanslar aracılığı ile Batı’ya şikayet etmiş, 'Türkiye’de can ve mal güvenliği yok' diyerek, ekmeğini yedikleri vatana ihanet etmişlerdir. Böyle bir muhalefet anlayışı olamaz. Bunlar, muhalefet etmeyi Türkiye’ye muhalefet, yabancılara muhbirlik olarak gören köksüzlerdir. Milletin, kendilerine vermediği makamları dışarıda arayanlar, ABD’deki seçimlere bel bağlayıp, hayal dünyasına daldılar. Biden’ın, Türkiye açıklamalarından umutlanıp seçim daha bitmeden tebrik kuyruğuna girip takla atmaya başladılar. Allah kimseyi bu rezilliğe düşürmesin. Biz, ABD’de kimin başkan olduğuna bakmayız. Çünkü bizim baktığımız yer Türkiye’dir, bastığımız yer Başkent Ankara’dır” ifadelerine yer verdi.

“Türk milleti zillet ittifakı ortaklarının gerçek yüzlerini görüyor”
Siyasetin sözle eylem uyumunu gerektirdiğini vurgulayan Durmaz şu ifadeleri kullandı: “Dilinizden, Atatürk’ü, cumhuriyeti, demokrasiyi düşürmeyeceksiniz ama bu vatanın birliğine dirliğine düşman yapılarla, bölücü odaklarla el ele kol kola siyaset yapacaksınız. ‘Atatürk’ün partisiyiz’ diyeceksiniz ama Atatürk’e Atatürk diyemeyeceksiniz. Cumhuriyet diyeceksiniz ama belediyelerinizde, çocuk parklarına PKK’nın paçavrasını resmedeceksiniz. Demokrasi diyeceksiniz ama 793 şehidimizin azmettiricisi PKK’lı Demirtaş’a, Sorosçu Kavala’ya özgürlük isteyeceksiniz. Sizin Atatürk sevginiz de, cumhuriyet hassasiyetiniz de demokrasi anlayışınız da külliyen yalan. Artık aziz Türk milleti, zillet ittifakı ortaklarının değerlerimizi nasıl istismar ettiğini ibretle izliyor, gerçek yüzlerini görüyor.”

“Bunlardan olsa olsa ihanetin çakalı olur”
İYİ Parti’deki gelişmelerin ilgi odaklarında olmasa da geçmişte parti içerisinde yapılmak istenen operasyonun ve partiyi ele geçirme çabalarının daha iyi anlaşılmasına vesile olduğunu belirten Durmaz, “Bu İP’sizler, Türk milliyetçilerini, okyanus ötesinin oyunlarına alet etmeye çalışmış ama sizlerin sayesinde ülkücü iradeyi yıkamamış, ihanet oyunları tutmamıştır. Geçmişte partimizde siyaset yapmış arkadaşlarımıza ‘MHP kalıntısı’ diyerek aşağılayanlar, bozkurt işareti yaparak kimseyi kandıramazlar. Bunlardan bozkurt falan olmaz, olamaz. Bunlardan olsa olsa ihanetin çakalı olur. Çünkü biraz önce bahsettiğim, milli üniter devlet yapımızı bozan, ‘gizli anayasa’ çalışmalarına katılıp, bu anayasadan medet umanlar ne ülkücü olabilir ne de bozkurt” şeklinde konuştu.
Kıbrıs seçimlerini de değerlendiren Durmaz, “Turan coğrafyamızda bir başka olumlu gelişme, hepinizin bildiği gibi, Kıbrıs Türklüğünün seçim zaferidir. Kıbrıs’ta çok şükür esaret değil, cesaret kazanmıştır. Bize göre, Kıbrıs demek Türkiye demektir. Lefkoşe, Ankara demektir. Soros’un çocukları değil, Toros’un evlatları kazanmıştır. Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın davetiyle gerçekleştirdikleri ziyaret, dünyaya açık bir mesajdır. Artık Türkiye, gönül coğrafyasında kendisine rağmen operasyon yapılacak bir ülke değildir. Hiçbir küresel güç, hiçbir emperyalist ülke, Türkiye’yi yok sayarak bölgeyi dizayn edemez" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Dr. Adem Kar delegelerin oylarıyla yeniden başkan olarak seçildi.
Kongreye MHP Genel Başkanı Sadir Durmaz, MYK Üyeleri Murat Kotra, Gökhan Ağdemir, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Başkanı Dr. Adem Kar, Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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