Şehit Aybüke öğretmenin babası: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine hep beraber gideriz

Gürkay GÜNDOĞANYasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) - BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin 22 yaşında şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın´ın babası Sadık Yalçın, kızının sayısal öğrencisi olarak farklı bölümler tercih etme imkanına rağmen çok sevdiği öğretmenliği tercih ettiğini söyleyerek, "Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine hep beraber gideriz ve görevine başlamasına yardımcı oluruz" dedi.

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri olan Batman'da PKK'lı teröristlerce belediye başkanına yönelik düzenlenen saldırıda olay yerinden geçerken açılan ateş sonucu şehit oldu. Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan emekli memur olan babası Sadık Yalçın, şehit kızını anlattı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdiklerini ifade eden Sadık Yalçın, kızının mesleğine severek başladığını ve iyi bir eğitimci olma yönünde hayalinin olduğunu söyledi. Kızının sürekli kendini geliştirmek için çalıştığını ifade eden Sadık Yalçın, "Biz yine de bugünü iyi dileklerle anmaya çalışıyoruz. İçimiz buruk. Dışarıdan destekledikleri içerdeki hainlerin yardım ve yataklık yaptığı bir suikast sonucunda Kozluk ilçesinde maalesef şehit edilmiştir. İfade etmek çok zor. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Müslüman Türk milletinin birer evladı, bireyi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk nasıl mücadele ettiyse biz de ondan aldığımız bayrağı ilelebet bu coğrafyada payidar kılmaya azimliyiz. Bunun da en önemli unsuru öğretmenlerimize düşüyor. Bizim evladımız da o sorumluluk içinde Batman'a atanmıştı" diye konuştu.

'BİZİ HİÇ MAHCUP ETMEDİ'

Kızının müzikle iç içe büyüyerek hep öğretmen olmak istediğini ifade eden Sadık Yalçın, ilk görev yerine de seve seve gittiğini anlattı. Kızının aynı zamanda Batman Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi de olduğunu söyleyen Sadık Yalçın, şöyle dedi:

"Öğretmenliği severek yapan bir öğretmendi. Eğitimci bir aile, bir köyün evladı olarak Aybüke de kendisine rehber edindiği kişiler vardı ailemizde. Yengesi Alev öğretmeni çok örnek alırdı. O sevgiyle büyüdü. Sayısal öğrencisi olmasına rağmen daha farklı yerlere kayıt yaptırma imkanına rağmen o öğretmenliği tercih etti. Özellikle de müzik öğretmenliğini tercih etti. Aybüke öğretmen küçüklüğünden beri müziği çok seven, adete müzikle yaşayan bir çocuktu. Okulda yaptığı çalışmalar her zaman kabul görürdü. Biz çocuğumuza ilk baştan itibaren çok destek verdik. O da bizi mahcup etmedi. Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine hep beraber gideriz ve görevine başlamasına yardımcı oluruz. Çünkü bir asker milletiz temelden. Her Türk asker doğar mantığıyla büyüyen insanlarız. Bayrağın dikili olduğu yer bizim vatanımızdır diyoruz ama ben bunu bir ileriye götürüp Türk'ün yaşadığı her yer bizim vatanımızdır diyorum. Onun için bu felsefeyle bu duygularla yetişen evlatlarımızın vatan hizmetinden kaçması veya geri çekilmesi pek doğru bir şey olmaz."

KIZININ ADININ BATMAN'DA KÜTÜPHANEYE VERİLMESİ AİLEYİ SEVİNDİRDİ

Sadık Yalçın, Batman'da yapımı tamamlanan Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesine kızının adının verilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Okumanın ve eğitimin cahilliğin önüne geçecek en büyük etken olduğunu belirten Sadık Yalçın, "Güneydoğu bölgemizde bu tür eserlerin yapılması bizleri memnun ediyor. Çünkü düşman hiçbir zaman uyumaz. Senin zayıf noktan neresiyse oradan vurmaya çalışır. Bunun da önlenebilmesi için tek amaç okumak ve eğitimdir. Aybüke öğretmenin adı doğu bölgemizde yapılan en büyük kütüphaneye verildi. Çok memnun olduk. Ziyadesiyle inşallah oradaki insanlarımız özellikle öğrenci kardeşlerimiz, evlatlarımız o kütüphanenin layık olduğu şekilde değerlendirip yararlanma fırsatını elde ederler. Okumak dünyanın en güzel olgusudur. Okumayan insan cahil kalır. Cahil olduğu zaman da kimin ne şekilde sahipleneceği belli olmaz. O nedenle okumak, eğitimci olmak, eğitilmek, anlatılanı öğrenmek, öğrendiğini ülkenin faydasına kullanmak her zaman önde gelmesi gereken bir olgu" diye konuştu.

TÜM ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI

Sadık Yalçın, 24 Kasım'da şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmayan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk maneviyatında ve ebediyete intikal etmiş olan şehit öğretmenlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Halen görevlerini yürüten öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirmelerini canı gönülden istiyoruz. Allah yardımcıları olsun. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

