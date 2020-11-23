Şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın: "Öğretmenliğe başlama anında ilk dersi bana verdi" Sadık Yalçın: "İsmiyle gerçekten münhasır bir çocuktu, bana 'ismimi iyi ki Aybüke koymuşsun çok seviyorum ismimi' derdi" "İnşallah bütün öğretmenlerimiz Aybüke Öğretmen olur, Dilay Öğretmen olur, Necmettin Öğretmen olur"

Batman'ın Kozlu ilçesinde PKK terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, "Öğretmenliğe başlama anında ilk dersi bana verdi" dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık Yalçın, kızı Aybüke'nin anılarını ve hayallerini anlattı. Baba Sadık Yalçın, Aybüke'nin ismini nasıl verdiklerini anlatarak, "Şenay ismi annemin ismi. Babaannesinin elinde büyüdüğü için ona minnet duygusuyla Şenay ismini verdik önce. Aybüke ismi de yanılmıyorsam 1993 yılında Rus destekli Ermeni çetelerinin Hocalı’ya yapmış oldukları saldırıda bu olayları dünya kamuoyuna anlatmak için yapılan çizgi filmi seyretmememizle ön plana çıktı. Filmde küçük bir Azerbaycanlı kız çocuğumuz yaylada oynarken uçaktan bebek görüntüsü verilmiş oyuncak atılıyor. Ama içi bomba yüklenmiş vaziyette. Çocuk o yere düştüğünde, heves ederek büyük bir sevinçle alıyor. Oyuncakla oynarken bir anda patlıyor, yavrumuz orada şehit oluyor. Bu çocuğun adı da Aybüke’ydi. O filmden özellikle annesi Zehra Hanım çok etkilendi. Yeni evlenmiştik ve 'bir kız çocuğumuz olursa adını Aybüke koyalım' diye bir konuşmamız oldu. Biz de onun neticesinde Aybüke adını koyduk. Bende annemin adını da ekleterek Şenay Aybüke olarak nüfusa kaydettirdim" dedi.

Aybüke isminin anlamının “ay yüzlü, ay gibi parlak, ay hatun” olduğunu ifade eden Yalçın, "Aybüke çocukluğundan beri çok hareketli, renkli, sevecen ve arkadaşlarıyla iyi geçinen uyumlu bir yapıya sahipti. Görev yapmış olduğu Batman ilinde Aybüke isminin gelincik anlamını taşıdığını oraya gittiğimizde öğrendik. Oradaki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz Aybüke Öğretmeni çok seviyordu. İsmiyle gerçekten münhasır bir çocuktu, bana 'ismimi iyi ki Aybüke koymuşsun çok seviyorum ismimi' derdi" diye konuştu.



"Çok sevdiği öğretmenlik, mesleği oldu"

Kızının, öğretmenlik mesleğini küçük yaşlardan itibaren çok istediğini aktaran Sadık Yalçın, şunları kaydetti:

"Kızımız öğretmenliği küçüklüğünden beri çok severdi. Nedeniyse abimin eşi Alev Hanım’ın öğretmenlik mesleğini yapması. Yaptığı bütün işlerde hep onu örnek alırdı. 'Ben yengem gibi öğretmen olacağım, yengem gibi eğitimci olacağım' derdi."

Baba Sadık Yalçın, şehit kızının müzikle küçüklüğünden beri ilgili olduğu için ortaokul ve lise yıllarında farklı müzik çalışmaları yaptığını belirterek, "Dans grubu kurması, koro oluşturması gibi o zamanki müzik bölümü öğretmenin yardımlarıyla çeşitli çalışmalar yapıyordu. Lise eğitiminde Mustafa Çakmak Hocamızın tesadüfi dinlemesi ve teşvikiyle, bizimle toplantı yapıp mutlaka müzik öğretmeni olması gerektiğini söyledi. Halk Eğitim Merkezi Müzik Eğitim Kursunun hocası Nadir Hoca'ya da tavsiye üzerine gittik. Orada kendisini dinledi ve daha ilk dinlemesinde 'Sadık Bey Aybüke çok başarılı bir müzik öğretmeni olur. Müzik kulağı ve algılaması çok iyi' diye söyledi bizlere. Düz lisede okumasına rağmen Nadir Hoca'nın desteğiyle ve kendisinin de büyük azmiyle şan, nota ve ses dersi aldı. Özel yetenek sınavını kazanarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Bölümüne yerleşti. Orada da çok azimli bir çocuktu, derslerini hiç aksatmazdı ve çok başarılıydı. Müzik dersini adeta yaşayarak çalışan bir çocuktu Aybüke Öğretmen. Orada başarılı bir şekilde eğitimini tamamladıktan sonra KPSS ile müzik öğretmeni olarak atandı. 2016 yılında Batman ili Kozluk ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne tayin oldu" ifadelerine yer verdi.

Yalçın, "Ataması gerçekleştiğinde ben dışarıdaydım. Heyecanla beni aradı. Bizde heyecanla geldik eve birbirimizi tebrik ettik, sarıldık. Kendisi de sosyal medyada ‘öğretmen oldum ben’ diyerek bu güzel anı paylaşmış. Biz daha sonradan gördük. Bu şekilde öğretmenliği çok severek çok isteyerek yapan bir evladımızdı" dedi.



"Öğretmenliğe başlama anında ilk dersi bana verdi"

Kızının 'Babacığım ben Batman’a gideceğim' dediğini vurgulayan Baba Yalçın, "Bölgemizde biliyorsunuz terörle olan bir mücadele var. Ondan dolayı sıkıntılı yörelerimiz vardı. Bende kendisinin o bölgeye gitmemesini söylediğimde 'Babacığım vatan, millet ve bayrak sevgisini biz sizlerden öğrendik kendinizle tezat duruma düşmeyiniz. Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır. Ben oraya gidip görevime başlayacağım' diyerek bize de öğretmenliğe başlama anında ufak bir ders verir mahiyette cevabı oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Kızının 2017'de şehit olmasının ardından oğlu Aybars Yalçın'ın Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kazandığını anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Bizde bu vesileyle Karabük’e taşındık. Başarılı bir şekilde üniversite eğitimine Karabük Üniversitesinde devam ediyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi birer öğretmen olmalarını, ülkelerine faydalı olmalarını ülkemizin gelişmesi kalkınması için 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen Atatürk’ün çizgisinden ayrılmayarak devam etmelerini milletimiz adına temenni ediyorum. İnşallah bütün öğretmenlerimiz Aybüke Öğretmen olur, Dilay Öğretmen olur, Necmettin Öğretmen olur. Hepsini rahmetle anıyoruz. Kalanlara görevlerinde başarılar diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.