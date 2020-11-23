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Memur Sen’den öğretmenlerin meslek kanunu talebi ile ilgili açıklama Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, “Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var”

İHA

Memur Sen’den öğretmenlerin meslek kanunu talebi ile ilgili açıklama Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, “Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var”

Memur Sendikaları (MemurSen) Konfedarasyonu Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmamasının hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluk olduğunu söyledi.
MemurSen Konfederasyonu Karabük Şubesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Sendika binasındaki toplantıda konuşan Şube Başkanı Öz, kanun, hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliğini taşıması; öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermesi gerektiğini ifade etti.
“Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var”
Meslek kanununun yapılması için gereken talebin de yazılması için gereken birikimin de olduğunu belirten Öz, “Bundan sonra bir tek şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye’nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı’nda da Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer verilmesi, hem talebemizi doğruluyor hem de tepkimizi haklı kılıyor. Meslek kanununun çıkarılması noktasında niyet ve kararlılığın kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bugüne kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir içerik paylaşımı yapılmış değildir. Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen çalışma, hazırlanan taslak, öngörülmüş bir tasarım mutlaka başta yetkili sendika olmak üzere, paydaşlarla iş birliği içinde ele alınarak olgunlaştırılmalıdır” dedi.
“Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor”
Salgın sürecinde, okulun da öğretmenin de değerinin, yokluğunun, eksikliğinin telafi edilemez niteliğini ve toplumsal yapının ana direklerinden biri olduğu gerçeğinin bir kez daha ortaya koyulduğunu ifade eden Öz, “24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. EğitimBirSen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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