Vali Gürel 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, ülkenin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelesini her alanda başarı destanlarıyla süsledikleri tarihi günleri yaşadıklarını belirtti. Milletçe, gurur ve onurla başa taç yapılan her başarı katresinin uzun soluklu bir çalışmanın, üstün bir azmin ve tükenmez bir sabrın tezahürü olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Bu da ancak ve ancak eğitimle mümkündür. Bir başka deyişle bilginin üretilmesi, işlenmesi ve bu değerli birikimin 'hep daha iyiye' gayreti ve sorumluluk bilinciyle nesilden nesile aktarılmasıyla mümkündür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aziz milletimizin teveccühüyle 'Başöğretmen' unvanının verildiği günün yıldönümünde onun 'Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu netlik ve kabiliyetle yetiştirmek sizin elinizdedir' veciz sözlerini gencecik dimağlarda gerçeğe dönüştürmek gayesiyle Türkiye’mizin her köşesinde her biri ciğerparemiz olan evlatlarımızı milletimizin ali hedeflerine hızla koşan bireyler olarak yetiştirme gayretiniz değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek büyük bir fedakarlığın ahenk içinde temaşasıdır. Dünyamızın içinde bulunduğu bu süreçte her gün yenilenen ve güçlenen modern eğitim altyapımız, çözüm odaklı hizmet anlayışı ve en önemlisi öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile Covid19 salgını karşısında verilen etkin ve planlı mücadele sayesinde çocuklarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi bizler için ayrıca bir onur ve mutluluk kaynağı olmuş, öğretmenlik mesleğinin gerçek bir emek, özveri, sabır ve hoşgörü mesleği olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bir öğretmen eşi olarak Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan ülkemizin hedeflerine ulaşması, nesillerini kaliteli bir eğitim ve öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır' düsturu ile okul ortamlarının havasını teneffüs etmek, öğretmen ve öğrencilerimizle sohbet etmek, geleceğimize yaptığımız yatırımları yerinde görmek ve sonucunda öğrencilerimizin gözlerindeki o parıltının sıcaklığını hissedebilmek bizler için daima hayat, umut ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu vesile ile başta Karabük eğitim ailemiz nezdinde geleceğimizin mimarları, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluklar dilerken; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; şehrimizin onur abidelerinden şehit Aybüke öğretmenimizin nezdinde tüm şehit öğretmenlerimiz ile ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."

