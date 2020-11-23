Karabük Yenişehir GSK 31 - Mersin İdman Yurdu Hentbol SK 27

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig’de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Mersin İdman Yurdu Hentbol SK’yı 3127 mağlup etti.

THF Erkekler 1.Lig’inin 7.haftasında Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor Salonu’nda saat 15.00’de Mersin İdman Yurdu Hentbol SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 1812 önde kapattığı mücadeleyi 3127’lik skorla kazandı.

Korona virüs (Covid19) sebebiyle erteleme maçlarının da olduğu ligde 7 haftada 4 maç oynandı. Karabük Yenişehir GSK 4 maçta 1 mağlubiyet 3 galibiyet aldı.

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