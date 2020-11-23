Safranbolu Belediyesi 'Kış Gelmeden Sen Gel' kampanyası başlattı

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı veren el ile alan eli buluşturmaya devam ediyor.

Hayır Çarşısı’nda görev yapan personel, hayırsever vatandaşların bıraktıkları eşya ve kıyafetleri hazırlayarak, önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Bölgede korona virüs (Covid19) vaka sayılarının artışı nedeni ile bir süre ara verilen eşya kabulü odun ve kömür desteği ile sınırlandırıldı.

Geçtiğimiz günlerde yeni yüzüyle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulan Hayır Çarşısı, kırtasiye ve market reyonları ile zenginleştirilerek A den Z ye ihtiyaçların karşılanabileceği şık bir mağazaya dönüştürüldü. Her türlü yardımın kabul edildiği merkezde dar gelirli ailelerin "Sosyal Kartları’’ ile alışveriş yapmaları sağlanıyor. Bu kapsamda "Kış Gelmeden Sen Gel" sloganı ile başlatılan odun ve kömür yardım kampanyası hayırseverleri bekliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile geliştirilen Hayır Çarşısı’nın Türk kültürüne uygun bir şekilde hizmet verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Elif Köse, böylesi bir hizmete aracılık etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek , “Bizler yapılan bağışların gizli tutulmasını önemsiyoruz, bu bizim kültürel hassasiyetimizdir, özellikle pandemi döneminde birçok ailenin bütçeleri daraldı, ihtiyaç sahibi ailelerin sayısı arttı; belediyemizin imkanları ile vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Çorbada benim de tuzum olsun diyen tüm hayırseverlerimizin de desteğini bekliyoruz. Ben şimdiden bağış yapan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.