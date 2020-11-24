Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması

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Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Tören, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajının okunması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmenler adına Kent Meydanı Atatürk Anıtı’nda İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından tören sona erdi.

Törene Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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