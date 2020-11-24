Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda ağırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda kalan yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında konforlu hizmet veriliyor. Öğrenciler ayrıca internet ve kantin hizmetleri imkanlarından da yararlanabiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ve Yurt Şube Müdürü Nurşen Köseoğlu ile birlikte Hubbi Hatun Yurdu’nu ziyaret ederek yurt yönetiminden bilgi aldı.

Yurtta kalan öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için devletin tüm imkanlarını sunduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven öğrencilerle sohbet etti.

Yabancı öğrenciler ise kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Güven’e ve personellere teşekkür etti.

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