Ünal ve Güneş’ten Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi yapım işi ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.

Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, vatandaşların sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesi içerisinde olduklarını belirtti.

Karabük ve ilçelerindeki sağlık alt yapısını bu yatırımlarla daha da güçlendireceğiz diyen milletvekilleri, “Karabük’ümüzün ve ilçelerimizin her konuda olduğu gibi sağlık alanında da yatırım ve projelerini takip ediyor, çözümü noktasında azami gayret ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En son Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürümüz Hüseyin İnceöz ile yaptığımız görüşmemizi ve bu görüşme neticesinde aynı gün “Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi” yapım işi ihalesinin 24 Kasım 2020 tarihinde yapılacağını siz değerli hemşerilerimiz ile paylaşmıştık. Bugün “ Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi ”si yapım işi ihalesi toplamda 9 milyon 831 bin TL ile gerçekleşmiş olup yüklenici firma belli olmuştur. Ovacık ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, inşallah hemşerilerimiz ile birlikte temel atma töreninde bir araya gelerek bu mutluluğu daha da pekiştirmek istiyoruz” dedi.

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