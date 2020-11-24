Bakan Yardımcısı Safran ile "Öğretmenler Günü Buluşması" VKS üzerinden gerçekleştirildi

Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü sosyal medya kanalından "Karabük Öğretmenler Günü Buluşması" video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

24 Kasım 2020 saat 14.00'de, video konferans ve canlı yayın aracılığıyla gerçekleştirilen buluşmaya Karabük’te görev yapmakta olan idareci ve öğretmenler katıldı.

Program Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin Karabük’ün onur abidelerinden olan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına hazırlamış olduğu "Magusa Limanı" adlı şarkıyı seslendirmeleriyle başladı. Şarkının ardından İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Karabük'te görev yapan öğretmenler adına Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’a teşekkür ederek, "24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bizlere en güzel öğretmenler günü hediyesi verdiniz. Bizlere vakit ayırdınız. Karabük olarak sizlerin varlığıyla kendimizi hep özel hissediyorduk. Bugün de bu duyguyu yaşadık. Ben tüm öğretmenlerimiz adına sizlere teşekkür ederim. Saygılar sunarım" dedi.

Eğitim bir yapı ise bu yapının kolon taşlarının eğitimciler olduğunu belirten Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Salgın süreci bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Milletimizin alî hedeflerine ulaşması noktasında en önemli sorumluluk öğretmenlerimizindir. Okullarımızda öğretmenlerimiz ne kadar iyi yetişirlerse, mesleki hayatları boyunca hizmet içi eğitimlerimiz ne kadar etkili olursa Ülke olarak hedeflerden gerçeklere o denli hızla koşarız. Uzaktan eğitim sürecini büyük bir özveriyle sizlerin sayesinde başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Bu salgının biran önce bitmesi ve çocuklarımızın sizlere, sizlerin çocuklarınıza kavuşması en büyük temennimizdir. Bu vesile ile şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Öğretmenler Günü’müz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler Günü Buluşması" programı eğitim öğretim faaliyetleri, içinde bulunulan salgın süreci, uzaktan eğitim ve daha birçok konunun sohbet havası içinde değerlendirilmesiyle son buldu.

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