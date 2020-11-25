AK Parti Kadın Kolları’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kadın Kolları’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması

İHA

AK Parti Kadın Kolları’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması

Karabük AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.
AK Parti il binasında İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Kadın Kolları İl Başkanı Saime Öksüzoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da can yakan bir sorun olan “şiddetle” mücadelede çağrıyı tekrarlamak, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere toplandıklarını söyledi.
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Saime Öksüzoğlu, şiddetin turuncu çizgileri olduğunu ve çizgiyi aşanlarla çetin mücadelenin dün olduğu gibi bugün de yarın da süreceğini belirterek, “Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000’li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise, insanlıktan çıkıyor. AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defalarca kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır” dedi.
Kadına şiddetin, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmak olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, “Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Bugüne kadar şiddetle çok yönlü bir mücadele verilmiştir, verilmeye devam edilmektedir. Ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı Kaza yapan araca çarpmamak için yavaşlayınca ikinci kaza kaçınılmaz oldu
YEREL HABERLER Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 1’i çocuk 4 ...
Bakan Yardımcısı Safran ile "Öğretmenler Günü Buluşması" VKS üzerinden gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Safran ile "Öğretmenler Günü ...
KYK Karabük Yurdu’nda meyve ağaçları yetiştirilecek
YEREL HABERLER KYK Karabük Yurdu’nda meyve ağaçları yetiştirilecek
Ünal ve Güneş’ten Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi açıklaması
YEREL HABERLER Ünal ve Güneş’ten Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet ...
Evinde ölen yaşlı adamın cesedi 10 gün sonra fark edildi
YEREL HABERLER Evinde ölen yaşlı adamın cesedi 10 gün sonra fark ...
Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor
Batı Karadeniz "doğa turizmi"nin gözdesi olacak BAKKA tarafından Batı Karadeniz'in kamp alanları belirlendi
YEREL HABERLER Batı Karadeniz "doğa turizmi"nin gözdesi olacak BAKKA ...
Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ağır 2 yaralı 2 kez kalbi duran sürücüyü tekrar hayata döndürdüler Kontrol noktasındaki polisler yardıma koşarak alevleri söndürdü
YEREL HABERLER Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ağır 2 ...
Karabük'te otomobil, takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te otomobil, takla attı: 2 yaralı
Şehit Aybüke öğretmenin annesini yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmenin annesini yalnız bırakmadılar
Kaymakam Türköz'den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Türköz'den Öğretmenler Günü mesajı
Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması
Safranbolu Belediyesi 'Kış Gelmeden Sen Gel' kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi 'Kış Gelmeden Sen Gel' ...
Şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret
Karabük Yenişehir GSK 31 - Mersin İdman Yurdu Hentbol SK 27
YEREL HABERLER Karabük Yenişehir GSK 31 - Mersin İdman Yurdu Hentbol ...
Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya ...
Prof. Dr. Özcebe’den karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özcebe’den karbonmonoksit zehirlenmesi ...
Tutuşan halıları dışarı atarak evini yanmaktan kurtardı Yanan halıları dışarı atarken, elinde yanıklar oluştu
YEREL HABERLER Tutuşan halıları dışarı atarak evini yanmaktan ...
Eskipazar Sanayi Bölgesi sanayicileri bekliyor
YEREL HABERLER Eskipazar Sanayi Bölgesi sanayicileri bekliyor
Milletvekili Ünal’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Ünal’dan Öğretmenler Günü mesajı
Vali Gürel 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Gürel 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı
Rektör Polat’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Polat’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Safranbolu Belediyesi salgın tedbirlerini artırdı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi salgın tedbirlerini artırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X