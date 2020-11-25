Kadına şiddetti engellemeye yönelik kurulan KADES tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına şiddetti engellemeye yönelik kurulan KADES tanıtıldı

İHA

Kadına şiddetti engellemeye yönelik kurulan KADES tanıtıldı

Karabük’te 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında kadınları şiddetten kurtarmaya yönelik geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması’nın (KADES) tanıtımını yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Jandarma İl Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında stant kurdu. Kadınlara yönelik şiddete karşı bilgilendirme faaliyetinde bulunan personeller, sözlü bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlara broşür dağıtırken kadınları şiddetten kurtarmaya yönelik geliştirilen KADES'i tanıttı.
Etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen’de katıldı.
Etkinlikte konuşan Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili kurumların çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “25 Kasım Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1999 yılında aldığı bir kararla Kadına Şiddetin Önlemesi Günü olarak kabul edilmiştir. Bizim de ülkemiz 2012 yılında bir kanun çıkararak 6284 sayılı kanunu çıkararak yasal bir zemin oluşturmuş ve o günden bugüne çıkan mevzuatlar çerçevesinde kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir. Biz valilikte bu konu ile ilgili programımızı yaptık. 81 ilde aynı gündemle aynı toplantı icra edildi. Bugün burada da şehrimizin en işlek caddesinde gerek bilinçlendirme gerekse İçişleri Bakanlığı’nın KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) uygulamasının vatandaşlarımıza tanıtılması, telefonlarına yüklenmesi, gerektiğinde de nasıl kullanılacağının anlatılması ile ilgili bir faaliyeti icra ediyoruz. Sadece ülkemizde sorun olan bir mesele değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir konu ama biz bu alanda yapacağımız çalışmalarla ve getireceğimiz mevzuatlarla bu meselenin minimuma indirilmesi için uğraşıyoruz. Bütün faaliyetlerimiz bunun üzerinedir. İnşallah da bu konuda başarılı olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını ...
AK Parti Kadın Kolları’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları’ndan ‘kadına şiddet’ ...
Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı Kaza yapan araca çarpmamak için yavaşlayınca ikinci kaza kaçınılmaz oldu
YEREL HABERLER Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 1’i çocuk 4 ...
Bakan Yardımcısı Safran ile "Öğretmenler Günü Buluşması" VKS üzerinden gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Safran ile "Öğretmenler Günü ...
KYK Karabük Yurdu’nda meyve ağaçları yetiştirilecek
YEREL HABERLER KYK Karabük Yurdu’nda meyve ağaçları yetiştirilecek
Ünal ve Güneş’ten Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi açıklaması
YEREL HABERLER Ünal ve Güneş’ten Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet ...
Evinde ölen yaşlı adamın cesedi 10 gün sonra fark edildi
YEREL HABERLER Evinde ölen yaşlı adamın cesedi 10 gün sonra fark ...
Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor
Batı Karadeniz "doğa turizmi"nin gözdesi olacak BAKKA tarafından Batı Karadeniz'in kamp alanları belirlendi
YEREL HABERLER Batı Karadeniz "doğa turizmi"nin gözdesi olacak BAKKA ...
Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ağır 2 yaralı 2 kez kalbi duran sürücüyü tekrar hayata döndürdüler Kontrol noktasındaki polisler yardıma koşarak alevleri söndürdü
YEREL HABERLER Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ağır 2 ...
Karabük'te otomobil, takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te otomobil, takla attı: 2 yaralı
Şehit Aybüke öğretmenin annesini yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmenin annesini yalnız bırakmadılar
Kaymakam Türköz'den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Türköz'den Öğretmenler Günü mesajı
Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması
Safranbolu Belediyesi 'Kış Gelmeden Sen Gel' kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi 'Kış Gelmeden Sen Gel' ...
Şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret
Karabük Yenişehir GSK 31 - Mersin İdman Yurdu Hentbol SK 27
YEREL HABERLER Karabük Yenişehir GSK 31 - Mersin İdman Yurdu Hentbol ...
Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli balık ölümü sanıldı ama gerçek sonra ortaya ...
Prof. Dr. Özcebe’den karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özcebe’den karbonmonoksit zehirlenmesi ...
Tutuşan halıları dışarı atarak evini yanmaktan kurtardı Yanan halıları dışarı atarken, elinde yanıklar oluştu
YEREL HABERLER Tutuşan halıları dışarı atarak evini yanmaktan ...
Eskipazar Sanayi Bölgesi sanayicileri bekliyor
YEREL HABERLER Eskipazar Sanayi Bölgesi sanayicileri bekliyor
Milletvekili Ünal’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Ünal’dan Öğretmenler Günü mesajı
Vali Gürel 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Gürel 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X