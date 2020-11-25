Kadına şiddetti engellemeye yönelik kurulan KADES tanıtıldı

Karabük’te 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında kadınları şiddetten kurtarmaya yönelik geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması’nın (KADES) tanıtımını yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Jandarma İl Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında stant kurdu. Kadınlara yönelik şiddete karşı bilgilendirme faaliyetinde bulunan personeller, sözlü bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlara broşür dağıtırken kadınları şiddetten kurtarmaya yönelik geliştirilen KADES'i tanıttı.

Etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen’de katıldı.

Etkinlikte konuşan Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili kurumların çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “25 Kasım Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1999 yılında aldığı bir kararla Kadına Şiddetin Önlemesi Günü olarak kabul edilmiştir. Bizim de ülkemiz 2012 yılında bir kanun çıkararak 6284 sayılı kanunu çıkararak yasal bir zemin oluşturmuş ve o günden bugüne çıkan mevzuatlar çerçevesinde kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir. Biz valilikte bu konu ile ilgili programımızı yaptık. 81 ilde aynı gündemle aynı toplantı icra edildi. Bugün burada da şehrimizin en işlek caddesinde gerek bilinçlendirme gerekse İçişleri Bakanlığı’nın KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) uygulamasının vatandaşlarımıza tanıtılması, telefonlarına yüklenmesi, gerektiğinde de nasıl kullanılacağının anlatılması ile ilgili bir faaliyeti icra ediyoruz. Sadece ülkemizde sorun olan bir mesele değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir konu ama biz bu alanda yapacağımız çalışmalarla ve getireceğimiz mevzuatlarla bu meselenin minimuma indirilmesi için uğraşıyoruz. Bütün faaliyetlerimiz bunun üzerinedir. İnşallah da bu konuda başarılı olacağız” dedi.

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