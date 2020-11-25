Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı Muhittin Gürel başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan kurumların 20192020 yılı verileri ve mevcut duruma ilişkin analizler değerlendirildi.
Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda il genelinde meydana gelen olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirlerin ele alındığı toplantıda, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) uygulaması hakkında bilgiler verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.