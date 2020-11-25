Safranbolu’da 153 adet akasya fidanı toprakla buluşturuldu.

Safranbolu Belediyesi, kötü görünüme sahip olan yol kenarlarında başlattığı çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı.

Yeşil ve doğa dostu Safranbolu Belediyesi bu kapsamda 153 fidan dikti. Park Bahçeler Müdürlüğü daha yeşil bir kent için Esentepe Mahallesi Gayza yolu üzerinde ana arterde bulunan orta refüjü ağaçlandırdı.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar arasında park ve peyzaj alanlarına çiçek dikimi, kuruyan ağaç dallarını budama ve park onarım tamiri gibi çalışmalar yer alıyor. Bu kapsamda şehre daha güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla 153 adet akasya fidanı toprakla buluşturuldu.

İlçe genelinde uygun alanlarda belirlenen yerleri ve parkları ağaçlandırmaya özen gösterdiklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Biz doğayı seven, koruyan bir anlayışa sahibiz. Bunun için uygun olan alanları yeşillendirerek ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillere iyi bir kent bırakmak için yatırım olarak düşündüğümüz ağaçlandırma çalışmalarımızı daha geniş alanlara yaymayı planlıyoruz’’ dedi.

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