KBÜ’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi verilecek

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından verilecek olan Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi başvuruları 14 Aralık’ta sona erecek.

KBUZEM tarafından manevi rehberlik alanına ilişkin rehber ihtiyacını karşılamak ve bu alanda uzman yetişmesine katkı sağlamak amacıyla disiplinlerarası bir eğitim çerçevesinde yapılacak Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi’ne başvurular başladı. Alana ilgi duyanların katılabileceği eğitime başvurular 14 Aralık’ta sona erecek. Sınavda başarılı olup ilk 10'a giren kursiyerlere süpervizyon verilecek. Kursiyerler tarafından yapılan terapiler kayıt altına alınacak ve videolar alanında uzman klinik psikologlarca değerlendirilecek. Uzman psikologlar tarafından kursiyerlere, yaptıkları terapi sürecine ilişkin tavsiyelerde bulunulacak ve ilaveler yapılacak.

Eğitimde başarılı olan katılımcılara ise Karabük Üniversitesi onaylı esertifika verilecek.

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