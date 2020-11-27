Uzman çavuşun ismi, ailesinin yaşadığı sokağa verildi



Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)MARDİN'de görev yapan Kıdemli Uzman Çavuş İlyas Türe´nin ismi (25), Karabük'ün Safranbolu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı sokağa verildi. Mahallede yetişip, eğitim alan ilk genç olan İlyas Türe'nin babası Muhtar Ercan Türe, "Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Safranbolu Belediyesi Meclisi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Mardin'de görev yapan Kıdemli Uzman Çavuş İlyas Türe´nin isminin, yetiştiği İsmet Paşa Mahallesi'nde, ailesinin yaşadığı sokağa verilmesi kararı alındı. Kararın, Türe'nin mahallede eğitim alan ilk genç olması nedeniyle vatandaşların isteği üzerine alındığı bildirildi.

'MAHALLEMİZİN GURURU'

Halen aynı mahallenin muhtarı olan baba Ercan Türe, "Oğlumla gurur duyuyorum. Bize onur verdiler. Böyle bir şeyin olması hem babası olarak hem bütün mahalle olarak bizleri çok sevindirdi. Asıl amaç, oradaki çocuklar yetişirken örnek teşkil etmesi. İsmet Paşa Mahallesi´nden ilk defa eğitimli biri, memur çıktı. Mahallemiz okumamış, gelişmemiş bir mahalle. Yeni bir sokak oluşturuldu biz de talep ettik. Böyle bir karar aldıkları için herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'BEN HAYATTAYKEN ADIMI BİR SOKAĞA VERDİLER'

Kıdemli Uzman Çavuş İlyas Türe ise, "Safranbolu Belediyesi almış olduğu meclis kararıyla beni onurlandırdı. Herkese çok teşekkür ederim. Biz askerlerin genelde şehit olduğumuz zaman hatıramızı yaşatmak için sokak, park, bahçelere ismimiz verilir. Ama bu sefer tam tersi oldu. Ben hayattayken adımı bir sokağa verdiler. Çok mutlu oldum. Vatanıma milletime bu yönde hizmet etmeye devam ediyorum. Bizi bu yönde yetiştiren önce ailem, öğretmenlerim ve Safranbolu halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2020-11-27 13:03:17



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