Karabük'te pazara gruplar halinde alındılar

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar semt pazarına gruplar halinde alındı.

Hürriyet Mahallesi´nde cuma günleri kurulan pazarda tedbirler artırılırken, vatandaşlar pazara gruplar halinde alındı. Pazara giren vatandaşların ilk önce ekipler tarafından ateşleri ölçüldü, ardından ellerine dezenfektan sıkıldı. İçeride yoğunluk yaşanmaması için çözüm olarak pazar girişlerinde sıkı şekilde tedbirler alındı. Pazar giriş ve çıkışlarına kurulan barikatlardan vatandaşlar belediye ekipleri ve polisler tarafından içeri alındı. Pazar içeresinde de zabıta ekipleri denetim yaptı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-11-27 16:06:17



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