Pazar yerlerinde alınan sıkı denetimler vatandaşları memnun etti Karabük’te pazar yerlerinde sıkı denetim

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürürken, vatandaşlar uygulamalardan memnun kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde 4 gün boyunca pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler başlatmasının ardından Karabük’te polis ve zabıta ekipleri semt pazarlarında denetimleri arttırdı. Pazar alanlarını kontrol altına alan ekipler burada pazar esnafını maske, mesafe ve temizlik konularında uyarmakla birlikte görevlilere maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı konularında titiz davranmaları istedi. HES koduna da önem verildiği uygulama vatandaşları memnun etti.

Pazar alana girdiklerinde ateş ölçerek dezenfektan kullandırdıklarını belirten vatandaşlardan biri HES kodu alarak sosyal mesafeyi koruduklarını söyleyerek bazı vatandaşların tedbir almadıklarını dile getirdi.

Vatandaşların bir kısmının bilinçlense de hala bilinçsiz vatandaşların olduğunu ifade eden Erdal Şanlı, “Vatandaş biraz bilinçlenmiş. Birazı bilinçsiz bir şekilde devam ediyor yani. İşi gırgıra alıyorlar. Ağzına takıyor maskeyi ama burnu açıkta. Camide bile böyle yani. Gördüm adamı mesela camide Cuma namazında. Uyardım taktı. Sonrasında çıkardı. Yine yapacağından geri kalmıyor yani” dedi.

Ürünleri vatandaşların elleriyle seçmesi ile ilgili soruya ise Şanlı, “Manavlar yanlarında naylon eldiven bulunduracak. Vatandaşa sunum yapacak yani. Vatandaş sunum olmayınca eliyle mecbur alıyor yani. Herkes temizliğine dikkat edecek” ifadelerini kullandı.

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