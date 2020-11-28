Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

Yasin ALDEMİR /KARABÜK,(DHA)KARABÜK´te freni boşalan kamyonet geri geri giderek park halindeki 4 araca çarptı. Aracı durdurmaya çalışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.Kaza gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi´nde meydana geldi. Metin Eren, yönetimindeki 78 AAP 308 plakalı kamyonetini park edip indikten sonra araç hareket etmeye başladı. Geri geri giderek hızlanan kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı. Aracını durdurmaya çalışan Metin Eren de yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-11-28 02:16:44
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