Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim

İHA

Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid19) vaka sayısı ile ölümlerin son günlerde artış göstermesinin ardından ekipler denetimleri sıklaştırdı.
Korona virüs vaka sayısının 11 bin 700'ü geçtiği 147 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Karabük'te denetimler arttı. Polis ekipleri ve Karabük Valiliği Pandemi Denetim Ekipleri özellikle insan hareketliliğin yoğun olduğu cadde ve alışveriş merkezlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler mağazalarda dezenfektan ve kabin kontrolü yaptı.
Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanırken vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği, sigara içme yasağına da uydukları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı 
YEREL HABERLER Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı 
Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı Park ettiği kamyonetin hareket ettiğini gören sürücü durdurmaya çalışırken yaralandı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı Park ettiği ...
Sobayı benzinle yakmak isterken yangın çıktı
YEREL HABERLER Sobayı benzinle yakmak isterken yangın çıktı
Başkan Köse: “Dijital kanallarla hizmet vermeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Köse: “Dijital kanallarla hizmet vermeye devam ...
Pazar yerlerinde alınan sıkı denetimler vatandaşları memnun etti Karabük’te pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde alınan sıkı denetimler vatandaşları ...
Karabük'te pazara gruplar halinde alındılar
YEREL HABERLER Karabük'te pazara gruplar halinde alındılar
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Karabük'te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Karabük'te ...
Uzman çavuşun ismi, ailesinin yaşadığı sokağa verildi
YEREL HABERLER Uzman çavuşun ismi, ailesinin yaşadığı sokağa verildi
TBB’den Safranbolu Belediyesine ödül
YEREL HABERLER TBB’den Safranbolu Belediyesine ödül
Bakan yardımcılarından KBÜ'ye ziyaret
YEREL HABERLER Bakan yardımcılarından KBÜ'ye ziyaret
15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu 
Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
Karantinasının son gününde dışarı çıktı, 3 bin 500 TL ceza yedi Karantinasının bitimine saatler kala dışarı çıktı, "Bilsem çıkar mıyım?" dedi
YEREL HABERLER Karantinasının son gününde dışarı çıktı, 3 bin 500 TL ...
Karabük'te lösemili çocuklara yardım bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL HABERLER Karabük'te lösemili çocuklara yardım bahanesiyle ...
Safranbolu Belediyesi’nin meclisinden ilginç karar Mahalleli talep etti, ilk eğitimli gencinin adını ailesinin yaşadığı sokağa verildi
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi’nin meclisinden ilginç ...
KBÜ’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi verilecek
YEREL HABERLER KBÜ’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi ...
‘Minnoş’ adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı Kendisine yiyecek veren kampçının yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER ‘Minnoş’ adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine ...
Safranbolu'da vatandaşlara "KADES" anlatıldı
YEREL HABERLER Safranbolu'da vatandaşlara "KADES" anlatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X