Tarihi ilçe sessizliğe büründü 

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde saat 20.00´da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Karabük´te saatler 20.00´ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması noktasında kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verildi. UNESCO Dünya Miras Listesi´nde yer alan ve 'Korumanın Başkenti' unvanıyla anılan 18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genellikle 3 katlı, 68 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 50 bin nüfuslu tarihi ilçe Safranbolu´da cadde ve sokaklar boş kaldı. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2020-11-28 22:37:38
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