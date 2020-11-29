İl Sağlık Müdüründen "favipiravir" uyarısı Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: "Favipiravir etken maddeli ilacın dozu sizleri ürkütmesin"

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, korona virüs (Covid19) tedavisinde uygulanan "favipiravir" ilacının insanları ürkütecek bir yanının olmadığını söyledi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de PCR testinin ücretsiz yapıldığını belirtti. Yurt dışı çıkış amaçlı kullanılacak olan testler ve sporcular için yapılan testlerin ise ücretli olduğunu ifade eden Sarı, "İlaçlar, hidroksiklorokinin, favipiravir ücretsiz veriliyor. Hastaneye getiren götüren araçlar da ücretsiz. Hastanede tedavi ücretsiz, aşı da ücretsiz olacak inşallah" dedi.

Sosyal devlet anlayışıyla ve "halka hizmet, hakka hizmettir" düsturuyla bu hizmetleri ücretsiz vereceklerini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Ancak bunların ücretsiz olması, değersiz oldukları anlamına gelmemeli. Bizim halkımızdan tek istediğimiz yalan yanlış bilgilere, dedikodulara itibar etmemeleri ve sağlık ekiplerinin verdiği ilaçları düzenli kullanmaları, kurallara uyarak sağlık çalışanlarına yardımcı olmaları. Aksi taktirde hep birlikte bedel ödemeye devam edeceğiz. Özellikle ekiplerimizin evlere kadar götürüp bıraktığı ilaçları kullanmayıp, ağır bir tablo ile hastaneye başvuran vatandaşlarımızı gördükçe içimiz sızlıyor. Hem hastalarımıza yazık oluyor hem de emeğimize."



"İlaçları düzenli kullanın"

"Favipiravir etken maddeli ilacın dozu sizleri ürkütmesin" diyen Sarı, şu ifadelere yer verdi:

"Tedaviye henüz semptomlar hafifken başladığınızda hastalığı çok daha kolay atlatıyorsunuz. 'Benim şikayetim yok' diye ilacı kullanmadığınız taktirde şikayetler geliştikten sonra aynı etkiyi göremiyoruz. O yüzden testiniz pozitif çıktığı andan itibaren vakit kaybetmeden size önerilen ilaçları düzenli kullanın lütfen."

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