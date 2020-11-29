2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Tarsus İdman Yurdu: 3

– Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'na 30 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Batuhan Gültek xx, Harun Reşit Güngör xx, Burak Sami Şad xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat x, Arda xx, Serkan x (Tuğrul dk. 75 x), Ahmet Enes xx (Muhammed dk. 84 ?), Ali Kemal xx (Nazmican dk. 75 x), Furkan xx, Ömer Yaylacı xx, Ömer Yılmaz xx, Cihan xx Yasin Tabak xx (Furkan dk. 90+1 ?), Ömer xx (Seyithan dk. 90+2 ?)
Tarsus İdman Yurdu: Barış xxx, Ferhat xx (Abdussamed dk. 77 xx), Nurullah xx, Atilla xxx, Mertcan xx, Aytaç xxx (Şahin dk. 69 xx), İbrahim xx (Burak dk. 78 ?), Ahmet Furkan xx, Asım xx (Alper dk. 77 xx), Sefa xx, Samet xx (Cem dk. 87 ?)
Goller: Atilla (dk. 43), Aytaç (dk. 59), Ferhat (dk. 70 pen.) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Cihan, Arda, Ömer Yılmaz, Ali Kemal (Karabükspor), Aytaç, Atilla (Tarsus İdmanYurdu)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.