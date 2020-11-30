Karabük’te okul öncesi eğitimler uzaktan verilecek

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında (özel okullar hariç) eğitimöğretim faaliyetlerinin 4 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, ilgili kurumlarımızca konu hakkında hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Karabük'te otel ile konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantalarda sadece konaklama yapanlara yemek verileceği de ifade edilerek, “, "Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karar verildi. Konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karar verildi." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.