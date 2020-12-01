ESOB Başkanı Tümen, “Esnafın ayağa kalkması için acil desteğe ihtiyaç var” “Çok acil kredi ertelemeleri yapılmalıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOB Başkanı Tümen, “Esnafın ayağa kalkması için acil desteğe ihtiyaç var” “Çok acil kredi ertelemeleri yapılmalıdır”

İHA

ESOB Başkanı Tümen, “Esnafın ayağa kalkması için acil desteğe ihtiyaç var” “Çok acil kredi ertelemeleri yapılmalıdır”

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, yaptığı basın açıklamasında pandemi sürecinden zor günler geçiren esnafın ayakta kalabilmesi için acil desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.
Esnafların devlete hiçbir yükü olmadığını, üstüne işçi çalıştırarak, istihdama, vergi ve SSK primi ödeyerek ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade eden Tümen, “Çoğu işyeri kapalı, açık olanlarında önemli bir kısmı siftahsız işyerlerini kapatmaktadır. Kapanan işyerleri her geçen gün artmaktadır. Eskiden çarşı merkezinde kiralık bir işyeri bulmak imkansızdı. Kiralık işyerleri için hava paraları verilmekteydi, şimdi ise her yer kiralık iş yeri. Ulusal çapta marka olan işyerlerinden bile birkaçı kapandı ve maalesef daha da kapatma hazırlığında olanlar var. Onlar bile yüksek kira ve giderlere dayanamazken, küçük esnafımızın elinden ne gelebilir” dedi.
“İhtiyacınız yoksa kapalı olan işyerinden kira almayın”
Şehrin varlıklı iş adamlarını esnafa destek olmaya davet eden Tümen, “Kares, Onel AVM yöneticileri, çarşı merkezi, 100. Yıl ve diğer mahallelerimizde işyerleri bulunan mülk sahipleri, sizlerden ricamız, zor durumda olan esnaflarımıza destek olun. İhtiyacınız yoksa kapalı olan işyerinden kira almayın veya en az seviyelere düşürün. Şehrimizde bulunan haddehaneler, büyük iş yerleri ve özellikle KARDEMİR, her türlü ihtiyaçlarınızı küçük esnaflarımızdan ve yerel esnaflarımızdan karşılayın. Unutmayalım ki esnafımız, KARDEMİR’in zor gününde kepenk kapatarak, işçinin yanında yer almıştır. Esnafımız vefalıdır. Zor gününde yanında olanı asla unutmaz” ifadelerine yer verdi.
“Çok acil kredi ertelemeleri yapılmalıdır”
Devletten beklentilerinin çok olduğunu kaydeden Tümen “Bazı esnaflarımızın vergi borçlarından dolayı hesaplarına bloke koyulduğunu duyuyoruz. Esnaflarımız sürekli denetleniyor. Biz bundan asla şikayetçi değiliz, ancak esnaflarımıza denetime gelenlerin tutumları, davranışları ve ceza yazma eğilimleri bizleri üzmektedir. Beklentilerimiz, iyi niyetin ön planda tutulmasıdır. Pandemi dönemini evinde geçiren işçi, memur maaşını alırken, esnafımız hiçbir geliri olmaksızın, giderlerini karşılamak için çözüm üretme peşindedir. Çok acil kredi ertelemeleri yapılmalıdır. Yine 2 yıl ödemesiz, faizsiz nakit destekleri sağlanmalıdır. İş yeri kapalı olan esnaflarımıza, kapalı olduğu süreler için destek olunmalıdır. Bu süre zarfında kira, stopaj yükü de kaldırılmalıdır. Ertelenen kredilerin ödeme zamanı geldi ama ortada bir ticaret olmadığı için bunu karşılayacak para yok. BağKur, SSK primleri ile vergi ödemelerinde ertelemelerimizde başladı. Bir normali ödeyeceğiz, bir de erteleneni ödeyeceğiz. Ödemeler geldi ama iş yok, iş yerleri kapalı. Pandemi süreciyle başlayan bu zorlu sürecin esnafımız üzerinde ne denli ağır bir yük bıraktığını görmek zor değildir. O yüzden bu beklentilerimizin ivedilikle karşılık bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Esnafın sıkıntılarını aşabilmesi ve ayakta kalabilmesi için acil desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tümen, “Esnafımız, hiçbir şekilde sosyal güvenlikten de yararlanmadı, evinde oturdu ve bekledi. En azından şu süreç içerisinde sosyal güvenlik yüklerimizin fonlardan karşılanması veya istenmemesi de en büyük taleplerimizden biridir. Esnaf evinde tencere kaynatacak parayı bulamazken, insanlar geçimini sağlayamazken, bu yüklerin esnaftan istenmesi birçok esnafın kepengini kapatmasına ve belki bir daha açmamasına sebep olacak. Bu bakımdan, şu an bile fiilen kapalı olan esnafımıza doğrudan destek istiyoruz. Aksi durumda esnafımız gerçekten bir daha ayağa kalkamayacak duruma gelecektir. Esnafın büyük sermayesi yok. Esnaf, halk deyimiyle ‘elinden emekli’ dediğimiz, çalışırsa ve iş yerinde bir işle uğraşırsa geçimini sağlayabiliyor. Onun dışında başka bir yerden gelirleri olmadığı için ayakta durmaları çok zor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan engelli ve hükümlülere hibe projesi
YEREL HABERLER İŞKUR’dan engelli ve hükümlülere hibe projesi
Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje gerçekleştirildi 2020 yılının son İl Genel Meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Karabük'te ilçelerde 4 Milyon 148 bin TL'lik 35 proje ...
Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 946 araç var
YEREL HABERLER Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 946 araç var
Karabük’te okul öncesi eğitimler uzaktan verilecek
YEREL HABERLER Karabük’te okul öncesi eğitimler uzaktan verilecek
BAKKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER BAKKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Vali Gürel'in eşi, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek tablet hediye ediyor
YEREL HABERLER Vali Gürel'in eşi, öğrencileri evlerinde ziyaret ...
Minikler eğlenirken öğreniyor
YEREL HABERLER Minikler eğlenirken öğreniyor
KARÇEV Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER KARÇEV Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Vali Gürel ...
KARDEMİR’e ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ onayı
YEREL HABERLER KARDEMİR’e ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ onayı
Toplu taşıma araçlarında HES koduna dikkat ediliyor Karabük'te polis ekiplerinin Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında HES koduna dikkat ...
Hollywood’un gözü Türk oyuncularda Mel Gibson ile başrol oynayacak Türk oyuncu Birol Tarkan Yıldız: "Hollywood’ta ve yurt dışında Türk film sektörü çok konuşuluyor ama tanıtımı yanlış yapılıyor" "Buradaki oyuncularla ilgileniyorlar, çünkü Türkiye’de inanılmaz yetenekli arkadaşlarımız var"
YEREL HABERLER Hollywood’un gözü Türk oyuncularda Mel Gibson ile ...
Su tutmaya başlayan Gökgöz göleti 760 dekar arazi sulanacak
YEREL HABERLER Su tutmaya başlayan Gökgöz göleti 760 dekar arazi ...
Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
YEREL HABERLER Hem karantinayı hem de kısıtlamayı ihlal etti
2. kattan düşen bebek ölümden döndü 16 aylık Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu
YEREL HABERLER 2. kattan düşen bebek ölümden döndü 16 aylık Görkem ...
Kuyuya düşen ineği ekipler çıkarttı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen ineği ekipler çıkarttı
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Tarsus İdman Yurdu: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Tarsus İdman Yurdu: ...
İl Sağlık Müdüründen "favipiravir" uyarısı Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: "Favipiravir etken maddeli ilacın dozu sizleri ürkütmesin"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdüründen "favipiravir" uyarısı Karabük İl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X