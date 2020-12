ESOB Başkanı Tümen, “Esnafın ayağa kalkması için acil desteğe ihtiyaç var” “Çok acil kredi ertelemeleri yapılmalıdır”

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, yaptığı basın açıklamasında pandemi sürecinden zor günler geçiren esnafın ayakta kalabilmesi için acil desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Esnafların devlete hiçbir yükü olmadığını, üstüne işçi çalıştırarak, istihdama, vergi ve SSK primi ödeyerek ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade eden Tümen, “Çoğu işyeri kapalı, açık olanlarında önemli bir kısmı siftahsız işyerlerini kapatmaktadır. Kapanan işyerleri her geçen gün artmaktadır. Eskiden çarşı merkezinde kiralık bir işyeri bulmak imkansızdı. Kiralık işyerleri için hava paraları verilmekteydi, şimdi ise her yer kiralık iş yeri. Ulusal çapta marka olan işyerlerinden bile birkaçı kapandı ve maalesef daha da kapatma hazırlığında olanlar var. Onlar bile yüksek kira ve giderlere dayanamazken, küçük esnafımızın elinden ne gelebilir” dedi.

“İhtiyacınız yoksa kapalı olan işyerinden kira almayın”

Şehrin varlıklı iş adamlarını esnafa destek olmaya davet eden Tümen, “Kares, Onel AVM yöneticileri, çarşı merkezi, 100. Yıl ve diğer mahallelerimizde işyerleri bulunan mülk sahipleri, sizlerden ricamız, zor durumda olan esnaflarımıza destek olun. İhtiyacınız yoksa kapalı olan işyerinden kira almayın veya en az seviyelere düşürün. Şehrimizde bulunan haddehaneler, büyük iş yerleri ve özellikle KARDEMİR, her türlü ihtiyaçlarınızı küçük esnaflarımızdan ve yerel esnaflarımızdan karşılayın. Unutmayalım ki esnafımız, KARDEMİR’in zor gününde kepenk kapatarak, işçinin yanında yer almıştır. Esnafımız vefalıdır. Zor gününde yanında olanı asla unutmaz” ifadelerine yer verdi.

“Çok acil kredi ertelemeleri yapılmalıdır”

Devletten beklentilerinin çok olduğunu kaydeden Tümen “Bazı esnaflarımızın vergi borçlarından dolayı hesaplarına bloke koyulduğunu duyuyoruz. Esnaflarımız sürekli denetleniyor. Biz bundan asla şikayetçi değiliz, ancak esnaflarımıza denetime gelenlerin tutumları, davranışları ve ceza yazma eğilimleri bizleri üzmektedir. Beklentilerimiz, iyi niyetin ön planda tutulmasıdır. Pandemi dönemini evinde geçiren işçi, memur maaşını alırken, esnafımız hiçbir geliri olmaksızın, giderlerini karşılamak için çözüm üretme peşindedir. Çok acil kredi ertelemeleri yapılmalıdır. Yine 2 yıl ödemesiz, faizsiz nakit destekleri sağlanmalıdır. İş yeri kapalı olan esnaflarımıza, kapalı olduğu süreler için destek olunmalıdır. Bu süre zarfında kira, stopaj yükü de kaldırılmalıdır. Ertelenen kredilerin ödeme zamanı geldi ama ortada bir ticaret olmadığı için bunu karşılayacak para yok. BağKur, SSK primleri ile vergi ödemelerinde ertelemelerimizde başladı. Bir normali ödeyeceğiz, bir de erteleneni ödeyeceğiz. Ödemeler geldi ama iş yok, iş yerleri kapalı. Pandemi süreciyle başlayan bu zorlu sürecin esnafımız üzerinde ne denli ağır bir yük bıraktığını görmek zor değildir. O yüzden bu beklentilerimizin ivedilikle karşılık bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Esnafın sıkıntılarını aşabilmesi ve ayakta kalabilmesi için acil desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tümen, “Esnafımız, hiçbir şekilde sosyal güvenlikten de yararlanmadı, evinde oturdu ve bekledi. En azından şu süreç içerisinde sosyal güvenlik yüklerimizin fonlardan karşılanması veya istenmemesi de en büyük taleplerimizden biridir. Esnaf evinde tencere kaynatacak parayı bulamazken, insanlar geçimini sağlayamazken, bu yüklerin esnaftan istenmesi birçok esnafın kepengini kapatmasına ve belki bir daha açmamasına sebep olacak. Bu bakımdan, şu an bile fiilen kapalı olan esnafımıza doğrudan destek istiyoruz. Aksi durumda esnafımız gerçekten bir daha ayağa kalkamayacak duruma gelecektir. Esnafın büyük sermayesi yok. Esnaf, halk deyimiyle ‘elinden emekli’ dediğimiz, çalışırsa ve iş yerinde bir işle uğraşırsa geçimini sağlayabiliyor. Onun dışında başka bir yerden gelirleri olmadığı için ayakta durmaları çok zor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.