Denetimler arttı, oto lastikçilerde ‘kış lastiği’ yoğunluğu yaşanıyor

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan "kış lastiği" denetiminin ardından oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlere başladı. Şehrin farklı noktalarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçları durdurularak lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Yaklaşık 1.5 saat süren denetimlerde kışa uygun lastikleri olmayan sürücülere uyarılar yapıldı.

Öte yandan, denetimlerin artması ile birlikte sürücüler herhangi bir ceza ile karşılaşmamak için oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

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