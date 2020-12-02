MHP yönetimi mazbatasını aldı

22 Kasım’da gerçekleştirilen 13. Olağan İl Kongresinde yeniden göreve seçilen Dr. Adem Kar başkanlığındaki MHP İl Yönetimi mazbatalarını aldı.

Mazbata töreninin ardından bir açıklama yapan MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, genel kurulda göreve seçilen kadronun partiyi 2023 Seçimlerine hazırlayacağına dikkat çekti ve ‘En az 2 milletvekili ve il genelindeki tüm belediyeleri kazanma’ hedefini tekrarladı.

Başkan Kar, “Yarım asrı aşkın bir süredir, memleketimiz ve milletimiz için cansiparine şekilde hizmet eden Milliyetçi Hareket Partisinin neferleri olarak, yeni dönemde de yine aynı azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kutsal göreve layık görülen tüm dava arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Karabük’ümüz, ülkemiz ve Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başta cennet mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi olmak üzere bu davaya hizmet etmiş, tüm gönül erlerini şükran ve minnetle yâd ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.