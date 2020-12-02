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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu’da kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

İHA

Safranbolu’da kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Emek Mahallesi, Tarihi Çarşı bölgesi, Esentepe Mahallesi, Musalla Mahallesi’nde ana yol üzerinde kaldırım yenileme, ızgara yapımı ve yama çalışması başlatıldı.
Ekipler yol ve kaldırım bakım, onarım, yenileme çalışmalarını soğuk hava şartlarına rağmen aralıksız olarak sürdürüyor. Emek Mahallesi’nde çeşitli nedenlerle tahrip olan ve bozulan kaldırımların yerine çok daha sağlam ve modern kaldırım döşeniyor.
Vatandaşların ulaşımlarını emniyetli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için engelli standartlarına uygun olarak kaldırım çalışmalarına devam edildiğinin bilgisini veren Belediye Başkanı Elif Köse belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Köse, “Yol yapım ve onarım çalışmalarımız devam ederken içinde bulunduğumuz salgın dönemini dikkate alarak kaynaklarımızı daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kullanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımla beraber tüm enerjimizi bu süreçte asli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan vatandaşlarımız için harcıyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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