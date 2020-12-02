Tutuşan talaşlar mobilya atölyesinde yangın çıkardı

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Karabük’te iki katlı mobilya atölyesinde tutuşan talaşlar yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Bağ Essan Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde tutuşan talaşlar yangın çıkardı. Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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